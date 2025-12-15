Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

El puesto de venta de drogas funcionaba en Magaldi al 8700, en la zona oeste de Rosario. Su responsable está preso e imputado de venta de drogas y abuso de armas

Pala mecánica lista y custodia policial en los trabajos de derrumbe de un búnker de venta de drogas en la zona oeste

Este lunes a la mañana, se realizó la demolición de una vivienda precaria que funcionaba como búnker o puesto de ventas de drogas en Magaldi al 8700, en la zona oeste de Rosario . Según los datos suministrados por los funcionarios a cargo de supervisar el operativo de derrumbe de la casa, hay dos personas imputadas y en prisión preventiva por regentear la comercialización de estupefacientes en el lugar.

La demolición del búnker, el número 97 que se "inactiva" en la provincia de Santa Fe , comenzó poco después de las 8, en un procedimiento que contó con el apoyo preventivo de efectivos de la Policía de Rosario pertrechados con armas largas, escudos y cascos. Los operarios encararon como primera tarea la limpieza del frente de la inmueble y el trabajo concreto de demolición se realizó con una pala mecánica.

Unos minutos antes de que se pongan en marcha los trabajos, la fiscal Alejandra Raigal, de la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario brindó detalles de lo que ocurría en torno a la vivienda que fue “inactivada” este lunes a la mañana.

En declaraciones a LT8 , Raigal dijo: “T eníamos numerosos llamados de vecinos informando que aquí se comercializaba droga . Desde marzo hasta la fecha en que se hicieron los allanamientos, se recibieron más de 50 llamadas de vecinos. Se realizaron las investigaciones correspondientes , y también con los informes policiales pudimos detectar fehacientemente que en este domicilio y en otros puntos de la cuadra se vendían estupefacientes”.

Raigal agregó que cuando la investigación avanzó “se efectivizaron allanamientos y se pudo detener a dos de las personas que estábamos buscando y eran mencionadas en los llamados de los vecinos. Se los detuvo en sus domicilios particulares y ahora están en prisión preventiva”.

La fiscal aclaró que cuando se allanó la casa de Magaldi “no se encontraron estupefacientes, porque los imputados no la guardaban la droga allí. La droga fue encontrada en las casas particulares de estas personas. Esta es una zona muy conflictiva. Y la realidad es que desde que están detenidos los dos imputados, ha bajado muchísimo el nivel de conflictividad. Las incidencias que denunciaban los vecinos eran por venta de drogas, pero también había abusos de armas de fuego”.

Antecedentes de búnkeres demolidos

Con la demolición de la casa en Magaldi al 8700, el gobierno provincial anunció que ya se han inactivado 97 puestos de venta drogas, también llamados búnkeres, en toda Santa Fe desde que la ley de microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Estos derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales. Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.

El trabajo en conjunto entre el gobierno provincial, el MPA y los gobiernos locales permite combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino, señalaron fuentes oficiales.