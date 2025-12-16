Schmuck, en contra de subir las tarifas de taxis: "Hay que legalizar Uber"

La presidenta del Concejo se refirió al pedido de aumento del 45 por ciento que presentaron los titulares del licencias

La presidente del Concejo, María Eugenia Schmuck , salió a responder el pedido de aumento de tarifas del 45 por ciento que plantearon ayer los representantes de los taxistas en la reunión de la comisión de Servicios Públicos. “ No estoy de acuerdo con el aumento de taxis. Se los digo con todo el amor del mundo a los taxistas. Creo que los usuarios se van a bajar más del taxi. Cuando todos los sectores de los taxistas se ponen de acuerdo, nunca les negamos aumentos. Ahora, eso no es lo que está pasando”, afirmó la legisladora.

Schmuck aseguró que “hay sectores de taxistas que dicen no querer el aumento de tarifa, porque tienen miedo de que la gente deje de tomar taxis. Es más, están usando el sistema de descuentos del 30 por ciento. Hay descuentos para jubilados, estudiantes universitarios. Los taxistas están promocionando esos sistemas porque la gente no está subiendo al taxi”.

“ Hace doce años que estamos con este tema. Hay que legalizar las aplicaciones. Tienen que sumarse al registro de aplicaciones legales. Lo están pidiendo todos los vecinos de Rosario, pero además cumplirían con las obligaciones de fiscalizar al chofer y el auto. Acabemos con esta pelea intestina que no benefician a nadie. Hay que legalizar Uber, no tengo ninguna duda”, subrayó la presidenta del Concejo.

“Los taxistas no quieren, pero sería una competencia más leal que tener que cumplir con algunas obligaciones las aplicaciones . Es cierto que las Apps tampoco quieren inscribirse porque tienen que empezar a tributar. No importa. Hay que generar condiciones para que eso suceda”, agregó. Según Schumuck, el año que viene “hay dos temas importantes que debe tomar la gestión municipal, ahora que somos una ciudad autónoma: uno es el tema Uber y el otro es el de los trapitos”.

Qué tarifas piden los taxistas

Los titulares de licencias de taxis nucleados en Catiltar pidieron este lunes un aumento del 25% en la tarifa para aplicar a partir del primero de marzo de 2026. La solicitud fue el tema principal de la reunión de la comisión de Servicios Públicos Concedidos del Concejo Municipal de Rosario.

Los dueños de licencias pretenden que la suba se apruebe a fin de año en vez de postergar del debate hasta febrero. El plazo está directamente vinculado al incremento del 40% en la cuota del seguro automotor desde el primero de enero, pero no es el único factor que le quita rentabilidad a la actividad.

En segundo lugar, Iantosca anticipó que el metro cúbico de gas natural comprimido (GNC) ascenderá a $850 en el primer trimestre de 2026. El precio actual en las estaciones de servicio varía entre 690 y 730 pesos, de manera que los titulares esperan un incremento mínimo del 16 por ciento durante el verano.

Por último, los dueños plantearon que el ajuste es necesario para afrontar la suba de los automóviles cero kilómetro. En este caso, indicaron que el valor promedio pasó de 27 a 35 millones de pesos en el caso del Fiat Cronos, uno de los vehículos más utilizados para renovar las unidades del servicio público.

Qué dijeron los concejales sobre el pedido de aumento

Uno de los concejales presente en la reunión con los taxistas fue Pablo Gavira. El legislador propuso implementar aumentos parciales y periódicos de acuerdo a la variación de la inflación. El experiodista consideró que esto permitirá reducir el impacto negativo sobre la demanda de viajes.

Otra representante del oficialismo, Anahí Schibelbein, recordó que el boleto de colectivos no subirá hasta fin de año. "Mi preocupación es que se siga bajando gente del taxi”, manifestó. En la vereda opositora, el edil Antonio Salinas recordó que la tarifa vigente se fijó en julio con la unificación y así se abre un período de nueve meses sin ajustes.

Entre quienes están a favor de la actualización, Mariano Romero pidió una aplicación inmediata del aumento de la tarifa y añadió que el último estudio de costos corresponde a marzo. Después de la reunión, la comisión de Servicios Públicos dispuso un cuarto intermedio rumbo a la sesión de prórroga de este jueves.