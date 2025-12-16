La UNR entregará el título Doctor Honoris Causa a los jueces del Juicio a las Juntas Militares

Este jueves 18 de diciembre, la Universidad Nacional de Rosario ( UNR ) entregará el título Doctor Honoris Causa a los jueces del Tribunal de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal protagonistas del histórico Juicio a las Juntas Militares . La ceremonia se realizará a las 19 en el Espacio Cultural Universitario (San Martín 750).

Serán distinguidos Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, León Carlos Arslanián y Jorge Valerga Araoz , quienes quedaron en la historia ya que, con la condena que pesó sobre cinco de nueve altos mandos militares, Argentina quedó en un lugar de vanguardia en la lucha por lograr que se respeten los derechos humanos . Cabe recordar que también integraron el tribunal Jorge Torlasco (fallecido en 2014) y Andrés D'Alessio (fallecido en 2009) .

El Juicio a las Juntas Militares de 1985 constituye uno de los hitos más trascendentes de la historia contemporánea argentina y un ejemplo paradigmático, a nivel mundial, del compromiso argentino con la justicia, la verdad y los derechos humanos. Por primera vez en la historia, un tribunal civil juzgó a los máximos responsables de una dictadura en su propio país , afirmando el principio de que ningún poder está por encima de la ley .

"Los magistrados, fiscales y actores institucionales que llevaron adelante aquel histórico proceso encarnaron, con valentía y rigor jurídico, los valores esenciales del Estado de Derecho en un contexto político y social de enorme complejidad . Su tarea no sólo permitió establecer la responsabilidad penal por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, sino que también fundó un nuevo pacto democrático basado en la justicia y la dignidad humana ", señalaron desde la UNR.

Y agregaron: "La Universidad Nacional de Rosario, como institución pública comprometida con la promoción del pensamiento crítico, la formación ética y la consolidación de la vida democrática, siente el deber indelegable de preservar y transmitir la memoria de quienes contribuyeron de manera ejemplar a la defensa de los derechos humanos y al fortalecimiento de la Justicia".

"De esta manera, el otorgar el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario a los protagonistas del Juicio a las Juntas Militares constituye un acto de reconocimiento a su valentía, integridad y compromiso con los derechos humanos, así como una reafirmación del permanente compromiso de la universidad con la justicia, la verdad y la defensa irrestricta de la dignidad humana", finalizaron.