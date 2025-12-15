La Capital | Economía | dólar

El Banco Central modificará las bandas de flotación del dólar a partir de enero: ahora se actualizarán por inflación

El Banco Central cambiará el sistema cambiario desde el 1º de enero de 2026. También anunció un esquema de compra de reservas

15 de diciembre 2025 · 16:14hs
El techo y el piso de la banda de flotación cambiaria del dólar evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por el Indec.

Foto: Archivo AFP

El techo y el piso de la banda de flotación cambiaria del dólar evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por el Indec.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán en base a la inflación a partir de enero próximo. Al mismo tiempo, anticipó que podrían comprar hasta u$s17.000 millones para fortalecer las reservas internacionales, en caso de que se consolide la demanda de dinero.

A partir del 1º de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)”, comunicaron desde la autoridad monetaria.

En noviembre el Indec midió una inflación del 2,5%. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado se aceleró y registró una cifra por encima del 2,3% del mes anterior. Tomando en cuenta los últimos números oficiales, la banda cambiaria tendría un incremento superior al actual sistema del BCRA del 1% mensual.

Más reservas

La entidad conducida por Santiago Bausili pondrá en marcha una estrategia para incrementar las reservas internacionales, vinculada al comportamiento de la demanda de dinero y al nivel de liquidez en el mercado cambiario. Algo que venía pidiendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), preocupado porque el Central no acumula reservas.

La proyección en materia de remonetización apunta a expandir la base monetaria desde el 4,2% del Producto Bruto Interno (PBI) actual hasta el 4,8% para el cierre de ese año, objetivo que se financiaría con la adquisición de unos u$s 10.000 millones, siempre que la balanza de pagos lo permita. Así, si la demanda de dinero sube un 1% adicional del PBI, las compras podrían alcanzar los u$s 17.000 millones.

El sistema de bandas cambiarias en la Argentina se puso en marcha el 11 de abril de 2025 y estableció un rango de $/u$s 1.000 a 1.400, en el cual el tipo de cambio fluctuaba según la oferta y la demanda. El BCRA ajustaba estos límites en un ritmo mensual del -1% y +1%, respectivamente.

En el piso de la banda ($1.000 - 1% mensual) cuando el tipo de cambio alcanzaba el valor inferior, el BCRA vendía pesos para mantener ese nivel y aumentar reservas internacionales, sin esterilizar la emisión de pesos, favoreciendo la remonetización. En el techo de la banda ($1.400 + 1% mensual) cuando el valor superior se alcanza, el BCRA compraba pesos para mantener ese nivel y absorber liquidez sobrante, reduciendo pasivos monetarios. Dentro de la banda, el BCRA podía ocasionalmente intervenir para evitar volatilidades excesivas en función de objetivos macroeconómicos, siempre sin esterilización.

El Banco Central sostenía que este esquema permitía una transición ordenada hacia la flotación, asegurando flexibilidad para la remonetización y control de liquidez ante cambios imprevistos.

Noticias relacionadas
El gobierno busca dólares para pagar los vencimientos de deuda.

El dólar volvió a bajar y se alejó del techo de la banda cambiaria

La industria del mueble es una las actividades más afectadas en Santa Fe.

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo

Hilda Callegaro, presidente de las cuatro Fundaciones de Grupo Petersen, quien agradeció el trabajo con aliados y voluntarios. 

Las Fundaciones Grupo Petersen ganaron el Premio Conciencia por "Transformar la Secundaria "

La industria textil trabaja al 32,5% de su capacidad, según el Indec.

La industria trabajó al 61% de su capacidad durante octubre

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero

Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero

Lo último

Alvear comenzó formalmente su etapa como ciudad

Alvear comenzó formalmente su etapa como ciudad

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet descubre que el alto consumo deja huellas en el agua

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet descubre que el alto consumo deja huellas en el agua

El Banco Central modificará las bandas de flotación del dólar a partir de enero: ahora se actualizarán por inflación

El Banco Central modificará las bandas de flotación del dólar a partir de enero: ahora se actualizarán por inflación

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Fue detenido este sábado por la causa contra la banda que lidera el prófugo Matías Gazzani, donde aparecen sus vínculos con el hijo de Esteban Alvarado

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo
Economía

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos
Policiales

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet descubre que el alto consumo deja huellas en el agua
Información General

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet descubre que el alto consumo deja huellas en el agua

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados
LA CIUDAD

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero

Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Ovación
Rosario Challenger 2026 ya tiene fecha de inicio en el Jockey Club
Ovación

Rosario Challenger 2026 ya tiene fecha de inicio en el Jockey Club

Rosario Challenger 2026 ya tiene fecha de inicio en el Jockey Club

Rosario Challenger 2026 ya tiene fecha de inicio en el Jockey Club

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Policiales
Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

La Ciudad
Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos
LA CIUDAD

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo
POLICIALES

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero
La Ciudad

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Día Mundial del Otaku: cómo surgió y qué representa esta celebración
Zoom

Día Mundial del Otaku: cómo surgió y qué representa esta celebración

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado
La Ciudad

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto
Policiales

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día
La Ciudad

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia
El Mundo

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo
Información General

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre
Información General

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto
Política

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo
El Mundo

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente
POLICIALES

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio
Información General

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores
Policiales

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores