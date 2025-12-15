Martín Fierro de Streaming 2025: uno por uno, todos los ganadores

Olga y Luzu TV fueron los grandes ganadores de la noche. Además, se dieron a conocer los premiados en las categorías definidas por el polémico voto del público

El Stream del Conicet se llevó el Martín Fierro de Oro

Este domingo por la noche se celebraron por primera vez los Premios Martín Fierro de Streaming . Bajo la conducción de Damián Betular y Paula Chaves , se reconocieron a las mejores producciones digitales del año.

La ceremonia tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires , donde APTRA reunió a las figuras más influyentes del mundo digital. El evento fue transmitido en vivo tanto por el canal de streaming OLGA como por la pantalla de Telefe.

Más allá de las controversias y polémicas que se generaron en la previa, Olga y Luzu TV fueron algunos de los grandes ganadores de la noche. Sin embargo, hacia el final de la ceremonia, el gran galardón de la noche fue para el programa de streaming del Conicet.

Además, se dieron a conocer los ganadores de las categorías definidas por el voto del público, entre ellas Mejor Comunidad y Mejor Clip del Año. Cabe remarcar que esta modalidad fue una de las que mayor polémica generó entre los canales de streaming ya que el sistema de votación era pago , lo que despertó críticas y cuestionamientos.

Uno por uno, los ganadores de los Martín Fierro de streaming

Mejor programa federal: Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario) y Dolar Blue (La casa del streaming- Misiones)

Mejor producción integral: Olga

Transmisión especial musical: Gracias Mercedes (Olga)

Musical: Un poco de ruido

El más border del streaming: Los Del Turco (La Canchita TV)

Informativo: Segurola y Habana (Futurock)

Actualidad: Ángel responde (ambos Bondi Live)

Deportivo: Cuidemos el fútbol (AZZ)

Programa revelación: Tapados de laburo (Olga)

Contenido On Demand: La Cruda (Olga)

Programa semanal: Mi primo es así (Olga)

Programa humorístico: Soñé que volaba (Olga)

Columnista: Seba De Caro (Gelatina)

Dupla del año: Germán Beder – Joaco Cavanna (Vorterix)

Voz periodística: Iván Schargrodsky (Cenital)

Voz periodística del deporte: Flavio Azzaro (AZZ)

Talento revelación: Ángela Torres (Luzu TV)

Entrevistador: Juan Pablo Varsky (Clank!)

Streamer: Davoo Xeneize

Interés general: Nadie Dice Nada (Luzu TV)

Figura humorística masculina: Martín Garabal

Figura humorística femenina: Momi Giardina

Co-conducción masculina: Damián Betular

Conducción femenina: Nati Jota

Conducción masculina: Luquitas Rodríguez

Martín Fierro de Oro: Stream Conicet: Fondo del mar.

El polémico voto del público

Una de las categorías más comentadas en los Premios Martín Fierro de Streaming fue la de Mejor Comunidad y el Mejor Clip del Año. Se trató de dos categorías cuya definición se realizó a través de voto pago, modalidad que generó fuertes cuestionamientos entre los distintos canales de streaming.

“Entrás a bot.com.ar o enviás MF al 3002. Tiene un costo”, explicó Paula Chaves días antes de la entrega de premios, al detallar el mecanismo de votación.

Cabe remarcar que la organización y planificación de esta primera edición de los Martín Fierro de Streaming estuvo a cargo del canal Olga. En este sentido, la mdoaldiad e voto pago provocó una rápida reacción por parte de otros canales y figuras.

Pedro Rosemblat, conductor del canal Gelatina, pidió a su comunidad que no realizara votos pagos para apoyarlo.

En la misma línea, Nico Occhiato, productor de Luzu TV, se expresó en sus redes sociales en contra de este sistema. “No hay necesidad de que gasten plata en votarnos”, escribió en X, y agregó: “No está bueno que el cariño de la gente se traduzca en un pago por SMS, menos en un premio que recién arranca”.

Finalmente, y pese a la polémica, en la categoría mejor comunidad se consagró como ganador Luzu TV y la estatuilla del mejor clip del año también fue para Luzu TV.