Martín Fierro de streaming: qué pasó con la estatuilla de Cabaret Voltaire

El programa de Brindis TV ganó a mejor programa federal y protagonizó un cruce con los otros ganadores, de Misiones

Cabaret Voltaire , el programa de Brindis TV , ganó este domingo por la noche el premio Martín Fierro de Streaming en la categoría Mejor Programa Federal. Un día después, el equipo pasó por Palabra Santa para repasar la trastienda de la gala, el crecimiento del ciclo durante 2025 y la polémica que se desató por la entrega de una estatuilla compartida con Dólar Blue, el streaming de Misiones.

La primera edición de los Martín Fierro de Streaming se realizó este domingo y fue transmitida por OLGA y Telefe, con conducción de Paula Chaves y Damián Betular. En esa ceremonia, el premio a Mejor Programa Federal tuvo dos ganadores: Cabaret Voltaire, de Rosario, y Dólar Blue, de Misiones.

En la charla, Tomás Trapé y Mauricio Vera repasaron el recorrido del programa y señalaron que 2025 implicó “más dificultad” a pesar del crecimiento, por el aumento de la exposición y las exigencias de producción, especialmente por la logística de viajes a Buenos Aires para otros compromisos laborales. También describieron la consolidación del formato, que fue mutando desde invitados por Zoom a entrevistas presenciales, y defendieron la apuesta por conversaciones largas como una marca distintiva frente a la lógica de lo breve.

Otro punto que subrayaron fue la decisión de sostener el proyecto desde la ciudad. En ese sentido, destacaron el valor simbólico de recibir un reconocimiento nacional sin abandonar Rosario y cuestionaron la idea instalada de que para “pegarla” en medios hay que mudarse a Buenos Aires. En la misma línea, remarcaron el respaldo de Brindis TV como plataforma que permitió desarrollar el programa con libertad y crecimiento sostenido, algo que contrastaron con dinámicas de producción más centralizadas.

La polémica por la estatuilla compartida

Según contaron, la sorpresa comenzó en el propio escenario. La categoría fue anunciada con un solo ganador, Cabaret Voltaire, y recién varios segundos después se informó que el reconocimiento era doble. Esa falta de claridad inicial, señalaron, generó desconcierto tanto entre los premiados como entre los propios conductores de la gala, Paula Chaves y Damián Betular, quienes tampoco parecían estar al tanto de que se trataba de una distinción compartida.

Ya de regreso en la mesa, los integrantes del programa rosarino relataron que el clima era de diálogo y buena predisposición. Incluso aseguraron que no había conflicto con compartir el premio ni con definir de manera consensuada quién se quedaba provisoriamente con la estatuilla física, a la espera de una solución por parte de la organización. “No era una discusión por ganar o perder”, remarcaron, sino una cuestión de formas y de resolución.

El quiebre, según su versión, ocurrió cuando advirtieron que el equipo del programa misionero se retiró del evento llevándose la única estatuilla disponible, sin aviso previo y sin que mediara una instancia formal de acuerdo. Trapé y Vera describieron la escena como una “fuga en el medio de la noche”, y cuestionaron que no hubiera quedado un canal abierto para resolver la situación en el momento.

Los integrantes de Cabaret Voltaire apuntaron además a la organización del evento y a APTRA por la falta de protocolo ante un premio compartido. Señalaron que no se informó previamente que habría categorías con doble ganador, que no se entregaron dos estatuillas y que tampoco hubo una referencia clara posterior sobre cómo se resolvería la entrega del trofeo faltante. En ese marco, consideraron que la situación pudo haberse evitado con una comunicación más ordenada.

Durante la charla, insistieron en que el eje del malestar no fue el objeto material ni el reconocimiento simbólico, que dijeron valorar y agradecer, sino la actitud posterior. También afirmaron que, tras la gala, no recibieron un mensaje institucional que aclarara lo sucedido y que, en cambio, detectaron mensajes provocadores en redes sociales, lo que terminó de escalar la polémica.

Embed - MARTÍN FIERRO DE STREAMING: CABARET HABLA DE LA POLÉMICA DE ESTATUILLAS EN #BrindisTV

Pese a todo, subrayaron que el premio como reconocimiento está intacto y que la alegría por haber sido distinguidos como programa federal no se vio opacada por el episodio. En ese sentido, remarcaron que el conflicto expuso más una desprolijidad organizativa que una disputa artística, y reiteraron que su intención nunca fue alimentar una pelea entre provincias, sino marcar un hecho que, a su criterio, se resolvió de la peor manera posible.

Confirmaron Cabaret Voltaire 2026

Más allá del episodio, el equipo cerró el balance con una confirmación: habrá Cabaret Voltaire en 2026. También anticiparon planes de presentaciones y proyectos, con la idea de seguir ampliando audiencias sin perder el anclaje rosarino.