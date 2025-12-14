Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Novedades Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad

Por Mariano D'Arrigo Politica "La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia"

La Ciudad No habrá recolección de residuos en Rosario este lunes: cómo queda el cronograma del servicio

Información General El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad

Por Claudio Berón Policiales Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

La Ciudad Goity: "Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año"

Política La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral

La Ciudad Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Por Lucas Vitantonio Ovación Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Por Matías Petisce La Ciudad Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Zoom A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio

Policiales Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Ovación De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

Información General Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad

La Ciudad El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Información General Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero

Información General La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental

Por Javier Felcaro Política Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Información General Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta