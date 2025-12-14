Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Un hombre fue asesinado a balazos este domingo por la tarde mientras circulaba por el barrio Cabín 9 de Pérez. Según trascendió la víctima fue interceptada por dos hombres que le efectuaron al menos tres disparos.
La víctima de 38 años recibió al menos tres disparos al ser interceptada por dos hombres que también circulaban en moto
Un hombre fue asesinado a balazos este domingo por la tarde mientras circulaba por el barrio Cabín 9 de Pérez. Según trascendió la víctima fue interceptada por dos hombres que le efectuaron al menos tres disparos.
Según las primeras informaciones, el hombre circulaba en una Honda 110 por avenida Los Talas al 400 cuando fue interceptado por dos personas que se trasladaban en moto y que, al detener su marcha, efectuaron al menos tres disparos de arma de fuego.
Al lugar del hecho se acercó la policía y también personal del Sies para atender a la víctima, identificada como Walter Daniel Dilcen de 38 años. Los médicos establecieron que el hombre falleció allí mismo a causa de los impactos de bala.
Hasta el momento no se registraron detenidos y hay tareas investigativas en curso.
Avanzado el escrutinio Ignacio Boero será el ganador de las elecciones en Newell's. Restan los números finales.