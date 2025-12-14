Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo

El valiente acto fue captado por las cámaras. El hombre, que logró desarmar a uno de los agresores, fue identificado como Ahmed al Ahmed de 43 años

El momento exacto en el que Ahmed Al Ahmed desarma a uno de los agresores. Un acto de valentía en pleno terror.

En pleno ataque terrorista en Australia, un civil tuvo un acto increíblemente heroico. Un hombre, identificado como Ahmed al Ahmed , se abalanzó sobre uno de los tiradores y, tras forcejear, logró desarmarlo . El episodio fue captado por las cámaras y el video recorrió el mundo.

Este domingo, la ciudad australiana de Sidney fue el escenario de un ataque terrorista antisemita que conmocionó al mundo entero. Dos personas irrumpieron con armas largas en la playa Bondi, la más popular de la localidad. Allí cientos de personas se encontraban festejando el inicio de Janucá, una tradicional celebración judía. Sin miramientos, comenzaron a disparar dejando once muertos y casi treinta heridos.

Sin embargo, en el medio del terror, una acción heroica permitió no lamentar más muertes. En un estacionamiento cercano a Bondi Beach, un hombre escondido detrás de un auto decidió abalanzarse sobre uno de los atacantes que todavía disparaba su arma y se encontraba a pocos metros de distancia.

A pesar del terror, la valentía del hombre se impuso y tras un tenso forcejeo logró desarmarlo. La escena fue grabada por un testigo que muestra el momento exacto en el cual el civil toma por sorpresa al atacante.

Aparentemente, el civil no tenía experiencia en manejo de armas, ya que tras reducir al terrorista, levantó la mano para llamar a la policía y dejó el rifle en el suelo mientras el agresor se alejaba del lugar.

Reconocido como un héroe

Medios locales identificaron al protagonista del valiente accionar como Ahmed Al Ahmed, musulmán de 43 años y propietario de una frutería en Sidney. El medio local Seven Newsha aseguró que, tras haber desarmado a uno de los terroristas, Al Ahmed debió ser hospitalizado al recibir dos disparos, uno en el brazo y otro en el muslo.

Según relató un primo de Ahmed, identificado como Mustafa, al canal 7news, el hombre tiene dos hijos y "no tenía experiencia con armas, simplemente pasaba por el lugar donde se encontraba el atacante".

Chris Minns, primer ministro del Estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sidney, ha calificado a Al Ahmed como “un auténtico héroe” y aseguró que el video era “la escena más increíble” que ha visto en su vida. “Hay muchas, muchas personas vivas esta noche gracias a su valentía”, añadió Minns.

Es que el video de Al Ahmed recorrió rápidamente el mundo y se viralizó en redes sociales. Miles de usuarios hicieron mención de su accionar y compartieron su imagen.

Finalmente, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha elogiado las acciones de los australianos que “corrieron hacia el peligro para ayudar a otros”. “Estos australianos son héroes y su valentía ha salvado vidas”, ha declarado Albanese en una rueda de prensa.