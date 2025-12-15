Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Con mucha experiencia en Copa Libertadores y en equipos grandes, Jorge Almirón fue confirmado este lunes para ser el técnico de Central en la temporada 2026.

Jorge Almirón es el nuevo técnico de Central y conducirá al equipo en la próxima Copa Libertadores.

Jorge Almirón es el nuevo entrenador de Rosario Central . Después de algunas evaluaciones y de reuniones con candidatos, la dirigencia canalla optó por el técnico que llevó a dos equipos argentinos a la final de la Copa Libertadores . La sucesión de Ariel Holan, en marcha.

El anuncio lo hizo el mismo club a través de sus redes sociales al caer la tarde de este lunes y Almirón fue siempre candidato principal a reemplazar a Holan, con el que la dirigencia entendió que se había cumplido una etapa. Muy buena, pero que había mostrado signos de haber llegado a su fin luego de la última eliminación ante Estudiantes, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Una condición sine qua non en la elección del entrenador fue que tuviera mucha experiencia en torneos sudamericanos de clubes y en especial la Copa Libertadores de América, a la que vuelve el conjunto canalla en el 2026.

Almirón primero llevó a Lanús a una histórica final en 2017, que perdió con Gremio de Porto Alegre. Y luego condujo a Boca a la final del 2023, en la que perdió con Fluminense. Si bien no pudo ganarlas, la dirigencia canalla consideró que no es nada fácil llegar a esa instancia. También que la tercera puede ser la vencida y que mejor que sea en Central.

Pero además, Almirón tiene muy buenos nuevos números en la Libertadores, no solo en estos equipos, ya que participó en 6 ediciones de la Copa Libertadores, logrando 90 puntos de 180 posibles, o sea un 50% de eficacia en esos 60 partidos que dirigió.

Además de Boca y Lanús, también fue copero con Atlético Nacional de Medellín, San Lorenzo y recientemente Colo Colo, donde fue eliminado por River Plate en los cuartos de final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2000684931962347706&partner=&hide_thread=false Jorge Almirón es el nuevo DT de Rosario Central



¡Bienvenido! pic.twitter.com/fEGtO7th3y — Rosario Central (@RosarioCentral) December 15, 2025

Los requisitos de la dirigencia de Central

Pero no fueron los únicos requisitos que se plantearon el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano ni el gerente deportivo Federico Lussenhoff. Además de esa experiencia, también se buscó que el candidato haya dirigido a equipos de los denominados "grandes".

Y en Boca cumplió ese requisito. También estuvo en Independiente y San Lorenzo en el plano local, y Nacional de Medellín, el primer campeón colombiano de la Libertadores, y Colo Colo, el primero chileno.

Además, también en Central entendían que el elegido tuviera buen manejo con las grandes figuras, sobre todo en vistas de que Ángel Di María será la principal de ellas, pero también hay otros jugadores de mucha experiencia, como Jorge Broun, Ignacio Malcorra y Carlos Quintana. Habrá que ver, eso sí, qué pasa con ellos con el nuevo entrenador ya que se les vence el contrato a fines de diciembre.

Los otros nombres que circularon

Además de Almirón, que siempre estuvo de candidato número uno, otros entrenadores que se evaluaron en serio fueron Juan Antonio Pizzi, Ricardo Gareca, Rodolfo Arruabrrena, el Cacique Alexander Medina y Fernando Gago.

No fueron en cambio ni por el Chacho Coudet ni por los Mellizos Barros Schelotto, sabiendo que si están con contrato en algún club como en estos casos (Alavés de España y Vélez) son de los que cumplen las obligaciones y no rompen los vínculos.

Mientras, Ramón Díaz nunca estuvo en consideración y en total se habrían manejado unos 17 nombres, de los cuales 12 estaban sin club. Pero Almirón resultó el elegido y con el que se pusieron de acuerdo rápidamente.

De esta manera, la dirigencia canalla no perdió el tiempo. Decidió que el ciclo Holan habia terminado para lo que vendrá, no renovaron el contrato de común acuerdo, y fueron por Jorge Francisco Almirón.

Chapa tiene y ganas de tener una tercera oportunidad finalista en la Copa Libertadores. Con Di María en el plantel, con ese objetivo como supremo para el club de Arroyito, todo el mundo en Central apuesta a que pueda coronar.