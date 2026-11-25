El actor es el protagonista de la apertura de la segunda edición del festival. Antes de su encuentro con Luis Rubio en el Teatro El Círculo, habló sobre su vínculo con Rosario

Guilermo Francella en la previa de su encuentro con Luis Rubio en el Teatro El Círculo, habló sobre su vínculo con Rosario

“He estado en muchos festivales importantes, pero con este nombre detrás y todo lo que conlleva es algo diferente ”, expresó Guillermo Francella en la previa de la apertura del Festival Fontanarrosa en Rosario. Del 25 al 29 de noviembre se desarrollará la segunda edición del ciclo que busca rendir homenaje a Roberto Fontanarrosa, una de las figuras más emblemáticas de la cultura rosarina.

El encuentro, organizado por la Municipalidad de Rosario junto a la Universidad Nacional de Rosario, invita a rosarinos, rosarinas y turistas a sumergirse en el universo de “El Negro” a través de charlas, muestras artísticas, obras de teatro, proyecciones de documentales y actividades inmersivas.

La gran apertura del ciclo tendrá lugar a las 19, en el Teatro El Círculo , con la presencia de Guillermo Francella y el humorista Luis Rubio, quienes compartirán una conversación en torno al humor argentino. A pocas horas del encuentro, el actor dialogó con la Municipalidad de Rosario y manifestó su entusiasmo por formar parte de este festival que celebra la vida, la obra y el legado de Fontanarrosa.

Guillermo Francella sobre el Festival Fontanarrosa

“He estado en muchos festivales importantes, pero con este nombre detrás y todo lo que conlleva es algo diferente”, comenzó diciendo Guillermo Francella. “Hablé muy poquito con él una vez que me vino a ver a una obra de teatro que yo hice acá, en la ciudad. Y cuando salí, charlé con él”, recordó.

Además, contó que la invitación para participar del festival le había llegado varios meses atrás y que le dio mucha felicidad poder aceptarla, pese a los compromisos de su agenda teatral con la obra “El jardín”, en Buenos Aires.

Sobre su vínculo con Rosario, expresó: “Me unen muchas cosas, siempre ha sido un buen bastión de gira en obra teatral. Me gusta mucho también cuando presento películas o estrenos, es un muy buen lugar para comunicar”. Además, señaló que en varias oportunidades visitó la ciudad por placer, ya que tiene un amigo que vivía aquí, e incluso confesó entre risas que tuvo una “noviecita rosarina”.

Luego, se refirió con admiración al Negro Fontanarrosa. “Era un gigante y tenía una humildad y un respeto que hacía que uno lo respetara muchísimo”, dijo. Y destacó: “Había algo en su vocabulario, en su sencillez. Cuando uno se ríe ya desde la lectura, algo pasa".

En cuanto a la charla que compartirá esta tarde con Luis Rubio, adelantó que la conversación girará en torno al humor, el fútbol y las anécdotas personales. Además, aseguró que le dio total libertad al humorista para llevar adelante el encuentro: “Le dije que vuele, que haga lo que quiera conmigo”.

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"Negro pasión": un recorrido por el universo creativo de Fontanarrosa

Entre el jueves 26 y el domingo 29 de noviembre, en el entrepiso del Cultural Fontanarrosa se podrá disfrutar de "Negro Pasión", una muestra inmersiva que recorre la vida, las obras y las pasiones de Roberto Fontanarrosa.

La investigación y curaduría de la muestra están a cargo de Iván Moiseeff. La propuesta incluye más de 50 fotografías e ilustraciones y reúne materiales de gran valor documental y personal para el artista como sus cuadernos escolares con dibujos en sus márgenes, libretas de ideas, originales de sus cuentos y objetos personales.

También habrá sesiones públicas de lectura sobre Fontanarrosa en distintos espacios de la ciudad.

Por otra parte, en el primer piso del espacio cultural se presentará 'Inspiraciones e influencias', un recorrido inmersivo por la/os dibujantes y escritora/es que marcaron la obra del Negro. Con la realización y edición de Pablo Rodríguez Jáuregui y Gabriel Yuvone, la muestra recupera la voz del propio Fontanarrosa a partir de una entrevista realizada en 1994 para el programa "Caloi en su tinta".

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Humor rosarino en vivo

Hasta el 29 de noviembre, habrá lugar para el humor y la sede será la explanada del Cultural Fontanarrosa. Allí se presentará Stand Up rosarino x Comediantes Anónimos, con una selección de propuestas del humor rosarino emergente. Los espectáculos serán el jueves 26, el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, a las 20:30. Participarán Payaso cinta, Tato mago, Martín Mazzuchelli, Andrea Ferreyra, Nahuel Cantero, Dayana Spinelli y Frankito La Kabra.

El jueves 26, a las 21:00, Tomás Quintín Palma, Andy Chango y Juan Nemirovsky presentarán "Clínica de palabras graciosas", una clínica dedicada a examinar palabras, descubrir sus virtudes y enfermedades, y someterlas a intervenciones quirúrgicas, en un recorrido lúdico por el universo del lenguaje.

El viernes 27, a las 21:00, tendrá lugar "Menjunje, confesiones de una comedianta", de Dalia Gutman. La comediante propondrá un recorrido por su trayectoria artística, abordando el humor y el rol de las mujeres en la escena argentina, a través de monólogos, material audiovisual, música en vivo y reflexiones.

El domingo 29 comenzará a las 19:00 con la proyección del documental 'Cine Negro' (2007), dirigido por Mariana Wenger. Más tarde, a las 20:30, el reconocido trío rosarino Lo Lumvrise presentará un espectáculo que recorre su extensa trayectoria artística, combinando sus sketches más clásicos y queridos por el público con nuevas propuestas humorísticas.

Asimismo, el domingo 29, a las 17:00, se llevará a cabo la presentación de 'Fontanarrosa Genio', un libro de Federico Winer editado por Homo Sapiens. La obra recupera la figura de Fontanarrosa a partir del testimonio de sus allegados, entre anécdotas de café y recuerdos de tribuna.