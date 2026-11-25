La película comienza cuando una poderosa corriente del Pacífico arrastra a un grupo de buzos, dejándolos aislados a miles de kilómetros de la costa

Uno de los géneros que suele llamar la atención en Netflix es el relacionado a los desastres naturales y los grandes dramas que devienen de las condiciones climáticas, muchas veces apocalípticas. Y si bien en el catálogo es posible encontrar cientos de estas historias, quienes disfruten de estos dramas tienen que conocer la nueva película colombiana que llegó con fuerza a la plataforma.

Se trata de “Pacífico” , un film dirigido por Riccardo Gabrielli R. La historia combina la acción y aventura pero siempre con el tinte dramático y suspensivo que deviene de los desastres climáticos. En este caso, como su nombre lo adelanta, el gran desafío lo plantea una intensa corriente del Pacífico.

Juan Pablo Raba, Carolina Guerra, Marlon Moreno y Sebastián Eslava protagonizan este drama intenso que mantiene a los usuarios de Netflix completamente atrapados.

De qué se trata “Pacífico”

La historia comienza cuando un grupo de buzos realiza una expedición en la zona de Malpelo/Gorgona, las islas de Colombia en el océano Pacífico. Todo se complica cuando una fuerte corriente del océano empieza a arrastrar a los buzos en diferentes direcciones, dejándolos dispersos y a cientos de kilómetros de la costa.

Los distintos buzos deberán encontrar la forma de reunirse y llegar a tierra firme cuanto antes.

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Trailer de “Pacífico”