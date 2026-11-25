El menor está implicado en el homicidio de Pablo Vega, ocurrido el viernes pasado en Fraga al 3500

Un chico de 16 años se entregó ante la policía, acompañado por su madre , como responsable del crimen de Pablo Vega, ocurrido el viernes pasado en Fraga al 3500 . El adolescente ahora enfrentará una acusación por homicidio agravado por uso y portación ilegítima de arma de fuego

Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron que el menor se presentó ayer a la tarde junto a su madre ante la División Asuntos Juveniles.

La mujer, de 34 años, manifestó que su hijo B.D. B. había mantenido una pelea con Pablo Vega, y refirió que ambos tenían armas de fuego. Según esa versión, del enfrentamiento el adolescente terminó matando a Vega de un disparo.

La mujer agregó que luego del crimen, el menor se fugó del lugar y ayer decidió presentarse espontáneamente ante la policía. Ante esa novedad, el fiscal de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente en turno, Ernesto Ducasse, dispuso las medidas de rigor para estos casos y la formación de una casa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego. El adolescente quedó detenido e incomunicado en el Centro de Admisión y Derivación.

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Cómo fue el crimen en zona sudoeste

Pablo Vega tenía 46 años y murió este sábado en el Hospital Clemente Alvarez como consecuencia del balazo que recibió en el cráneo el viernes a la tarde en Fraga al 3500, en la zona sudoeste de Rosario.

El ataque a Vega sucedió minutos antes de las 17, cerca del cruce de bulevar Seguí y avenida Provincias Unidas. Una versión preliminar indicaba en principio que la víctima fue atacada a tiros en el marco de una discusión. Con la presentación voluntaria del chico de 16 años, la investigación del crimen pudo avanzar. Ahora resta saber si en el caso hubo o no alguna otra persona implicada.