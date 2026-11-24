Un crimen a metros de un búnker de drogas de barrio Industrial , donde varios soldaditos persiguieron y mataron a Gabriel Rosales en marzo de 2025 , se encamina a la etapa de juicio oral con pedidos de altas penas para los cuatro acusados, uno de ellos como instigador. Este último está preso como uno de los principales asistentes en dos armados sucesivos de la banda de Fran Riquelme en los barrios Ludueña y Empalme Graneros. De acuerdo con la investigación, el joven de 26 años asesinado había preguntado por él al llegar en moto a una casa de French y las vías. Y, al saber que lo buscaban, el encargado del puesto ordenó matarlo.

El asesinato de Agustín Gabriel Rosales, que tenía 26 años, fue ubicado así como resultado de disputas por el narcomenudeo ligadas a la banda de Riquelme, condenado en mayo pasado a prisión perpetua junto a once integrantes por homicidios, balaceras y extorsiones ocurridas entre 2021 y 2023. El grupo, referenciado en el empresario naco Esteban Alvarado, mantuvo en esos años una violenta disputa territorial con otra organización tributaria de la banda de Los Monos.

La noche del jueves 20 de marzo de 2025 Rosales llegó en su moto Honda Wave blanca de 110 centímetros cúbicos a una casa de French y pasaje San Gerónimo, frente a las vías, donde funcionaba un punto de venta del grupo. Habló con un soldadito apostado en la puerta y le dijo que necesitaba hablar con Nicolás Gramonte, un miembro de la banda de Fran condenado en junio del año pasado a 6 años de prisión por asociación ilícita agravada.

Al saber que el muchacho lo buscaba, según el planteo acusatorio que presentó la fiscal Mariana Vigo, Gramonte les ordenó a los tres hombres que lo rodeaban que lo mataran. Así, los atacantes salieron en un auto a perseguir a Rosales, quien intentó escapar a bordo de su moto pero sólo alcanzó a recorrer algunos metros hasta que fue alcanzado por varios balazos.

Tras los llamados de vecinos al 911 llegaron al lugar policías del Comando Radioeléctrico que lo encontraron tendido inconsciente sobre la vía con balazos en las piernas y en la axila derecha. Lo trasladaron de urgencia Hospital Clemente Álvarez y murió minutos más tarde por una hemorragia masiva de abdomen.

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El arresto del instigador

Una semana después fue detenido Gramonte, de 28 años, bajo sospecha de haber instigado el ataque. En el allanamiento a dos casas de Felipe Moré al 500 y al 600 bis ubicadas a tres cuadras del lugar del ataque —una al frente, otra de pasillo— se encontraron más de 150 dosis de cocaína, 867 mil pesos, 38 cartuchos calibre 9 milímetros y un cargador de arma de fuego. El mes pasado fue imputado como miembro de peso en una nueva banda dirigida pro Fran desde prisión para seguir controlando el negocio de la venta de drogas en barrios de la zona noroeste.

En la audiencia preliminar al juicio por el caso realizada el viernes en el Centro de Justicia Penal la fiscal pidió una pena de 25 años de prisión para Gramonte en calidad de instigador de un homicidio agravado por el uso de arma. Como cumple una condena a previa a 6 años por integrar la banda de Fran, solicitó que se unifiquen en 31 años de prisión efectiva. La condena más alta que requirió para el grupo de acusados.

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La ejecución y las penas

Los otros tres están imputados en calidad de coautores de la ejecución y por la portación ilegal de arma. Tras permanecer seis meses con pedido de captura, Yair Demarchi fue detenido en octubre del año pasado al salir de un salón donde se celebraba una fiesta en Juan José Paso al 5300. Los efectivos de la Unidad de Capturas de la Policía de Investigaciones lo abordaron cuando se iba acompañado por una mujer. El joven de 20 años no resistió su arresto. Considerado un gatillero de la última banda de Fran, afronta ante el juicio un pedido de 18 años de prisión.

La misma pena fue requerida para los otros dos acusados, Alan Joel González y Juan Cruz García, detenido en diciembre del año pasado. Este último, según la pesquisa, habría reemplazado a Gramonte frente al búnker tras su arresto. En su caso, cumple una condena a 5 años de prisión y por eso la fiscal pidió que se unifiquen en 23 años. El juez Hernán Postma, al frente de la audiencia, admitió el planteo acusatorio y las pruebas reunidas durante la investigación para ser presentadas en instancia de juicio.

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En la misma esquina donde mataron a Rosales, el 7 de noviembre pasado fue asesinado a tiros Abel Gauna, de 37 años. Lo atacaron en el momento en que pasaba un tren carguero. Intentó refugiarse en la casa de su novia pero lo alcanzaron disparos de una pistola 9 milímetros.