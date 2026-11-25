La primera edición de The List 33 distinguió a los establecimientos más destacados de la coctelería nacional. Otro local de la provincia de Santa Fe también ingresó en el ranking, dominado ampliamente por los bares porteños

La coctelería rosarina consiguió un lugar entre las mejores del país. Chinchibira fue elegido como uno de los 33 mejores bares de la Argentina en la primera edición de The List 33, una clasificación impulsada por la Cámara Argentina de Bares de Coctelería (Cabarco) que reconoce a los establecimientos más destacados por la calidad de sus tragos, la creatividad y la hospitalidad.

El bar rosarino se ubicó en el puesto 31 del ranking nacional , que se presentó este martes durante una ceremonia realizada en la cúpula del Palacio Libertad, en la ciudad de Buenos Aires. Allí, los organizadores fueron revelando los nombres de los establecimientos seleccionados hasta llegar a los tres integrantes del podio.

El restobar Chinchibira está ubicado en Santiago 101, en el barrio Pichincha, y es famoso por su coctelería de autor y su propuesta gastronómica moderna. Se destaca por sus tragos de autor (como el Jardines de Kew) y clásicos bien ejecutados (Negroni, Cynar Julep, Gin Tonic). Y ofrece tapas, entradas para compartir (como mollejas con compota de cebolla o ceviche), platos principales variados y postres clásicos como el volcán de dulce de leche.

Chinchibira no fue el único representante de la provincia de Santa Fe. Tres Cuervos, de Rafaela, también consiguió un lugar en la clasificación , al ubicarse en la posición 29.

Ambos establecimientos lograron ingresar en una lista con un marcado predominio porteño: 25 de los 33 bares seleccionados funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los restantes se distribuyen entre Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, el Gran Buenos Aires, Rosario y Rafaela.

La clasificación tiene una particularidad que la diferencia de otros rankings de la industria gastronómica: combina la evaluación de especialistas y periodistas de todo el país con la participación de los consumidores, cuyos votos determinaron la posición final de cada establecimiento.

Cuáles son los mejores bares de la Argentina

El primer puesto de The List 33 quedó en manos de Tres Monos, un bar del barrio porteño de Palermo que en octubre había alcanzado la posición 21 de The World's 50 Best Bars, una de las clasificaciones internacionales más prestigiosas de la industria.

El segundo lugar fue para Cochinchina, el establecimiento de la reconocida bartender Inés de los Santos, mientras que Víctor Audio Bar, que comparte propietarios con Tres Monos, completó el podio.

Los tres mejores bares del país funcionan en Palermo y están ubicados a pocas cuadras de distancia. Gran Bar Danzón, en Retiro, y 878 Bar, en Villa Crespo, ocuparon el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

El establecimiento mejor ubicado fuera de la ciudad de Buenos Aires fue The Green Light, de la capital cordobesa, que alcanzó la séptima posición. Un escalón más abajo quedó Tiki Bar, de Mar del Plata.

Además de los representantes santafesinos, consiguieron un lugar en el ranking establecimientos de Mendoza y del conurbano bonaerense, como Nob3l Bar, ubicado en Parque Leloir, partido de Ituzaingó.

Cómo se eligieron los 33 mejores bares del país

La iniciativa de la Cámara Argentina de Bares de Coctelería surgió con el propósito de construir una clasificación propia que refleje el desarrollo de la actividad en el país y reconozca a los establecimientos que generan tendencias.

El proceso de selección se dividió en dos etapas. En la primera, referentes de la industria y periodistas especializados de distintos puntos de la Argentina determinaron cuáles serían los 33 bares que integrarían la nómina. Posteriormente, el voto del público definió las posiciones del ranking.

"The List 33 reconoce a los bares que dejan huella, marcan tendencia, y hacen de la hospitalidad un sello argentino", explicó Adriano Marcellino, director de la iniciativa. Y agregó: "Era fundamental tener una lista nuestra y hoy es una realidad".

La distinción no se limita a la calidad de los cócteles. También contempla la creatividad de las propuestas, la atención al público, la hospitalidad y el vínculo que cada establecimiento construye con su comunidad.

Tres Monos, un bar de barrio con reconocimiento internacional

El ganador de la primera edición de The List 33 funciona en la esquina de Guatemala y Thames, en el barrio porteño de Palermo. Su propuesta combina una estética urbana con una carta que recupera ingredientes locales y ofrece nuevas interpretaciones de cócteles populares.

La apuesta del establecimiento consiste en acercar la coctelería de calidad a un público amplio, sin resignar la rigurosidad técnica ni la atención al detalle.

Sebastián Atienza, uno de los tres creadores del establecimiento, siempre definió a Tres Monos como "un bar de barrio, con una identidad bien argentina y la hospitalidad como bandera".

Esa impronta le permitió construir una identidad propia, alejada de los códigos solemnes tradicionalmente asociados a la alta coctelería.

Al recibir el reconocimiento junto con el resto del equipo, Atienza agradeció a los organizadores por promover la unión entre los integrantes del sector y contribuir al desarrollo de la industria. También expresó la emoción y la alegría que les generaba participar de esta primera edición.

Los bares argentinos que se destacaron entre los mejores del mundo

La primera edición de The List 33 tuvo varias coincidencias con los resultados del ranking internacional The World's 50 Best Bars. Los tres establecimientos que ocuparon el podio nacional fueron también los únicos argentinos que consiguieron ingresar este año entre los 100 mejores del mundo.

Sin embargo, el orden de las posiciones fue diferente. Mientras que Cochinchina obtuvo el segundo lugar en la clasificación argentina y Víctor Audio Bar quedó tercero, en el listado internacional las posiciones se invirtieron.

Víctor Audio Bar alcanzó el puesto 31 a nivel mundial, mientras que Cochinchina se ubicó en la posición 56. Tres Monos, por su parte, mantuvo el liderazgo argentino en ambas clasificaciones.

El ranking completo de los 33 mejores bares de la Argentina

La primera edición de The List 33 quedó conformada de la siguiente manera: