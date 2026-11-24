A la medianoche había llegado a un centímetro del nivel de alerta de cinco metros, pero al mediodía mostró un retroceso hasta 4,94 m

El río Paraná alcanzó este martes en Rosario una altura de 4,99 metros, a un centímetro del nivel de alerta, pero las lecturas del mediodía mostraron un descenso de cinco centímetros.

Prefectura Naval Argentina indicó que a las cero horas de este martes el río Paraná en el puerto Rosario mostraba una altura de 4,99, con lo que se actualizó la marca récord en la estadística de noviembre desde el inicio del siglo XXI.

Sin embargo, al mediodía del martes la altura fue de 4,96 metros, una baja de cinco centímetros.

El nivel de alerta en Rosario es de 5 metros, y el de evacuación es de 5,30 metros.

Monitoreo oficial

El gobierno de Santa Fe y las autoridades nacionales vienen siguiendo de cerca la situación local en paralelo con el abordaje de la crisis ambiental en otros lugares afectados por el fenómeno El Niño. De hecho, ya hay varias ciudades santafesinas río arriba en nivel de evacuación.

La fluctuación en Rosario se dio en un contexto en el que tres ciudades de la provincia ya superaron largamente el límite de alerta y se encuentran en nivel de evacuación: Reconquista (5,31 metros), San Javier (7,55) y la ciudad de Santa Fe (5,80).

En tanto, San Lorenzo se mantiene por encima del nivel de alerta con un registro de 5,37 metros, pero todavía no llegó al nivel de evacuación.

Camalotes

Una de las consecuencias más visibles de la crecida es la gran cantidad de camalotes que comenzaron a cubrir distintos sectores del Paraná frente a Rosario. Las extensiones de vegetación flotante avanzan impulsadas por la corriente y se acumulan principalmente en la zona costera.

Los camalotales suelen quedar retenidos cerca de los muelles y en diferentes puntos de la ribera. También pueden concentrarse en las desembocaduras de los arroyos Ludueña y Saladillo, donde el movimiento del agua favorece su acumulación.

Aunque habitualmente se los identifica como camalotes, estos conjuntos flotantes están integrados por distintas especies de vegetación acuática, sedimentos y otros materiales que el río transporta desde diferentes sectores de la cuenca del Plata.

Entre las plantas que forman parte de esas masas vegetales se encuentra la Pontederia crassipes, una especie flotante característica de los ambientes acuáticos de la región.

El fenómeno se intensifica durante las crecidas. Cuando aumenta el volumen de agua, la corriente desprende plantas y otros materiales que pueden recorrer grandes distancias antes de llegar a las costas santafesinas. La acumulación de vegetación no solamente modifica el paisaje del río, sino que también puede generar inconvenientes para la navegación y las instalaciones que dependen de la captación de agua.