En su primer informe ante la Cámara alta, el jefe de Gabinete también afirmó que el presidente Milei "no se cayó a los seis meses de gobierno y hoy va por la reelección"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defiende ante el Senado la gestión de Javier Milei.

En el marco de su primer informe de gestión ante el Senado nacional, el jefe de Gabinete, Diego Santilli , destacó este miércoles los avances en materia de seguridad al afirmar que “Rosario dejó de ser la capital del narcotráfico” . También sostuvo que el presidente Javier Milei “no se cayó a los seis meses de gobierno y hoy va por la reelección” , al realizar una férrea defensa de la administración libertaria.

Santilli brinda su primer informe de gestión desde que asumió como jefe de Gabinete , en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. Y, en ese marco, dirigió un mensaje a los senadores kirchneristas, que le respondieron fuera de micrófono. Por eso, la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel , intervino para pedir que evitaran los cruces.

Fue entonces cuando Santilli destacó los avances contra el narcotráfico en Rosario y los comparó con la situación del conurbano bonaerense. “Hoy, el que las hace, las paga” , señaló, para luego detallar que “la Argentina tiene ahora la tasa de homicidios más baja de su historia” .

En esa línea, enfatizó que “Rosario dejó de ser la capital del narcotráfico” , tras lo cual resaltó que, “si se pudo en esta ciudad, se puede en cualquier lugar de la Argentina, se puede en el conurbano bonaerense” .

“No es solo una cuestión de recursos sino que se trata de una decisión política: defender a las víctimas y no a los delincuentes”, añadió el funcionario.

En Rosario se viene desarrollando el Plan Bandera, una estrategia federal integral diseñada para recuperar el control territorial de la ciudad y su área metropolitana mediante la coordinación directa entre las fuerzas federales y el gobierno santafesino.

La herencia

Al iniciar su alocución, Santilli hizo un balance de la herencia que recibió el gobierno libertario y destacó los primeros logros de Milei.

“Vengo a este recinto a cumplir y rendir cuentas de la marcha del gobierno. Sin orden ganaban los delincuentes y el Estado gigantesco que dejaron solo para cobrar más impuestos y generar inflación. Eso se terminó”, subrayó.

Al respecto, recordó que “hace tres años la Argentina era un país en debacle, en coma farmacológico”. Y añadió: “Estábamos en el piso y estaba lleno de papelitos de colores”. Aludió, de ese modo, al escenario económico previo a la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Luego rememoró que el presidente se comprometió a ordenar el país y “así lo hizo”. Además, puntualizó que la Argentina “era un caos” y recordó que el libertario asumió con una inflación del 211 por ciento.

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“Éramos el hazmerreír del mundo: cepos, regulaciones, parches, default, sin nafta ni luz y, como en todo país sin orden, la única salida era Ezeiza. Fue la peor herencia que recibió un gobierno en los últimos cuarenta años. Eso recibió Milei y lo ordenó”, completó el ministro coordinador.

En ese sentido, Santilli repasó: “Milei dijo que iba a ordenar las cuentas y así lo hizo; dijo que iba a ordenar las calles y terminó con los piquetes. Dijo que iba a bajar la inflación, los impuestos y la pobreza y lo está haciendo todos los días”.

“Dijeron que iba a haber un estallido, que no duraría seis meses, que le iban a tomar las calles. También que este Congreso nunca le votaría una ley. Sin embargo, Milei hoy va por la reelección”, continuó en un mensaje directo a la oposición.