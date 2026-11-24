Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas observó un límite en la expansión de grupos emblemáticos de ese sector. El cambio de condiciones económicas, la competencia y las transformaciones tecnológicas impactan en el negocio

Los cambios tecnológicos y la modificación de las condiciones económicas ponen límites a la expansión de los unicornios criollos

Del auge a la desaceleración. Los unicornios argentinos supieron nacer y expandirse en condiciones económicas que favorecieron su crecimiento, apalancados en estrategias financieras, políticas de promoción, internacionalización y planificación fiscal. Un estudio reciente del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp) recorre la historia de los tres grupos más emblemáticos a través del análisis de sus estados contables. Pero también repasa la coyuntura más áspera que hoy desafía sus negocios.

El informe elaborado por Gustavo García Zanotti y Martín Schorr siguió la trayectoria Mercado Libre, Globant y Ualá, principales exponentes argentinos de los llamados unicornios, empresas cuya valuación supera los mil millones de dólares. Pero también pone en foco el cambio de tendencia.

“Mercado Libre vende cada vez más pero gana menos por cada dólar facturado, Globant enfrenta el estancamiento de sus ingresos ante la difusión de la inteligencia artificial, y Ualá atraviesa una crisis de cartera, con una morosidad que superó el 43% en su banco argentino”, señala el trabajo.

El informe del Ipypp repasa los “puntos de contacto” entre los tecnomagnates argentinos. No solo los une su adhesión al gobierno de Javier Milei. Otros rasgos compartidos son “sus estrategias de expansión y financiamiento, el papel de los fondos internacionales de inversión en su desarrollo, la absorción de potenciales competidores y el aprovechamiento de regímenes tributarios especiales para reducir o incluso eliminar sus obligaciones impositivas”. También “la internacionalización de sus operaciones y fuga de capitales”.

Ahora los enlaza el cambio de tendencia que comenzaron a experimentar los negocios en los últimos años. “Así como durante la inmediata pospandemia atravesaron una etapa de fuerte expansión y acumulación de capital, actualmente enfrentan dificultades económicas y financieras de distinta magnitud”, señalan Schorr y García Zanotti.

Algunas de las dificultades, apuntaron, ponen de manifiesto los límites de sus modelos de negocio y su exposición a los cambios tecnológicos y competitivos. “A contramano de la imagen que habitualmente proyectan, estas compañías no necesariamente se encuentran en la frontera del desarrollo tecnológico ni cuentan con ventajas competitivas inexpugnables”, aclara el informe.

Los desafíos

El desarrollo de software, por caso enfrenta el desafío que supone la masificación de la inteligencia artificial. Hoy, determinadas soluciones informáticas pueden desarrollarse con herramientas de inteligencia artificial a partir de instrucciones relativamente sencillas (prompts), lo que presiona sobre la demanda de servicios tradicionales de desarrollo de software y sobre los precios que pueden cobrar las empresas del sector”, indicaron.

Por otro lado, la proliferación de plataformas de comercio electrónico que compiten mediante precios considerablemente más bajos “introduce nuevas presiones” sobre el negocio principal de empresas como Mercado Libre, que “consolidó buena parte de su posición en un contexto de escasa competencia efectiva”.

El modelo económico

El estudio pone en valor un contexto económico que muchas veces se olvida. La expansión de estas plataformas no se explica únicamente “por la innovación tecnológica” sino “ también por el tamaño de los mercados internos, la evolución de los ingresos de los hogares y las características de la estructura distributiva de la región, particularmente sus elevados niveles de desigualdad”.

Una dependencia similar ven en el segmento fintech. Cuando los ingresos reales se estancan o retroceden, “se debilita la capacidad de pago de los hogares, aumenta la morosidad de las carteras crediticias y se deteriora la calidad de los activos financieros”.

“Los problemas que atraviesan estas compañías permiten cuestionar una narrativa que suele presentar su expansión como el resultado inevitable de la innovación tecnológica y de la superioridad de sus modelos empresariales; su crecimiento también estuvo asociado a condiciones financieras favorables, la disponibilidad de capital internacional, la concentración de los mercados, los incentivos fiscales y las características de las estructuras económicas y distributivas de América latina”, señaló el trabajo del Ipypp. Y advirtió: “La modificación de alguna de estas condiciones puede poner en evidencia las vulnerabilidades que permanecían ocultas durante la etapa de expansión”.

García Zanotti y Schorr recordaron que las firmas bajo análisis nacieron en tres momentos distintos. Mercado Libre en 1999, Globant en 2003 y Ualá e 2017. Pero siguieron un recorrido parecido. “Las tres se financiaron con capital de riesgo internacional y ubicaron su sociedad matriz en el exterior: Delaware, Luxemburgo y el Reino Unido, las tres se expandieron hacia otros mercados de América latina o del mundo, y crecieron combinando regímenes promocionales argentinos con incentivos y licencias obtenidos en otros países”, describieron.

Comparten el origen socioeconómico de sus fundadores y el papel desempeñado por los grandes fondos de inversión en el esquema de negocios. También tienen en común una estructura corporativa internacionalizada, conformada por filiales radicadas en distintos países, principalmente de América latina, aunque también en otras regiones. Para ello, apunta el estudio, “recurrieron a la adquisición de empresas competidoras, con un doble propósito: reducir la competencia y preservar elevados niveles de poder de mercado, al mismo tiempo que incorporaban capacidades tecnológicas, productivas y comerciales de las compañías adquiridas"

La viabilidad financiera de esta estrategia, agregaron, depende, en buena medida, de la valuación de las propias compañías, clave para la compra de empresas competidores con parte de las acciones como para el financiamiento. “Cuando cae esa valuación, como ocurre actualmente, esa estrategia encuentra mayores restricciones”, señalaron.

Punto de giro

En base a los estados contables consolidados de cada grupo empresarial, incluidas sus vinculadas en el exterior, los analistas observaron que, a partir de 2023, se produce un deterioro de los indicadores de rentabilidad de estas compañías en el plano internacional, aunque con diferencias en su magnitud y manifestaciones.

“En el caso de Mercado Libre, durante los primeros nueve meses de 2026 la compañía registró una ganancia operativa de u$s 1.970 millones, un 14,8 % inferior a la obtenida en igual período del año anterior, a pesar de que sus ventas crecieron un 48 %. Por su parte, Globant cerró los primeros nueve meses de 2026 con un margen operativo del 5,4 %, menos de la mitad del registrado en 2019. Finalmente, Bancar-Ualá presenta un incremento sostenido de sus pérdidas operativas, que deben ser cubiertas mediante aportes de capital y otras fuentes de financiamiento externo al resultado de sus actividades”, concluyeron.