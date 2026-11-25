Tres policías terminaron condenados por colaborar con una organización narcocriminal de Rosario. Eran efectivos del Comando Radioeléctrico y fueron considerados partícipes necesarios de una estructura dedicada a la venta de drogas, a la que brindaban protección policial y le garantizaban que sus puntos de comercialización pudieran funcionar sin intervenciones de las fuerzas de seguridad.

Las penas impuestas van de seis años y seis meses a siete años y seis meses de prisión. Además, los tres recibieron multas e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. La investigación permitió establecer que los uniformados concurrían a distintos búnkeres, permanecían frente a ellos con los patrulleros y recibían dinero a cambio de garantizar el funcionamiento de la actividad ilegal.

El caso salió a la luz en 2023, a partir de la denuncia de dos adolescentes que lograron escapar de un lugar donde eran retenidas y obligadas a vender cocaína y marihuana durante las 24 horas. La organización estaba liderada por Lautaro Giraldi, quien continuaba dirigiendo la estructura desde la cárcel de Coronda, donde cumple condena. Otros 14 integrantes de la banda ya habían sido condenados mediante un juicio abreviado en junio pasado.

Adolescentes obligadas a vender

La causa comenzó con el relato de las dos jóvenes sobre lo que ocurría en una vivienda de pasaje Beatriz Vallejos al 3300. Según denunciaron, allí eran retenidas y obligadas a comercializar estupefacientes al menudeo durante todo el día. Pero en sus testimonios también señalaron que los policías que debían controlar la zona participaban de un circuito de protección a la actividad narcocriminal.

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Las adolescentes contaron que los efectivos ingresaban al domicilio, se llevaban dinero de la recaudación y también droga. Además, describieron que los uniformados concurrían una vez por semana para retirar dinero. “Los domingos y se llevaban cincuenta mil pesos”, señalaron durante sus declaraciones.

Uno de los episodios denunciados pudo ser corroborado mediante tareas de vigilancia. El 23 de abril de 2023, alrededor de las 0.45, investigadores observaron dos patrulleros del Comando Radioeléctrico estacionados frente a la vivienda de Beatriz Vallejos al 3300. La puerta de ingreso estaba abierta y había policías en el interior, una escena que coincidía con lo que habían relatado las jóvenes.

Patrulleros que vigilaban el búnker

La complicidad policial no se sostuvo únicamente en los testimonios de las adolescentes. Durante la investigación se incorporaron registros de geolocalización de los móviles, hojas de ruta, comunicaciones del sistema de emergencias 911 y peritajes sobre los teléfonos de los efectivos. Una de las pruebas centrales fueron los datos de la Central OJO, que permitieron reconstruir los movimientos de los patrulleros.

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Esos registros demostraron que los móviles permanecían estacionados durante períodos de entre 13 y 30 minutos frente a dos puntos de venta de drogas: uno ubicado en Beatriz Vallejos al 3300 y otro en Héctor Palacios al 3000. Las hojas de ruta y los registros del 911 permitieron establecer que no tenían asignada ninguna emergencia ni intervención que justificara esas permanencias.

A las pruebas se sumaron mensajes de WhatsApp extraídos de los celulares de los policías y conversaciones telefónicas interceptadas que daban cuenta de pagos a personal policial para garantizar la continuidad de la actividad ilegal. Incluso, cuando detuvieron a una de las suboficiales, encontraron entre sus pertenencias dos envoltorios de cocaína cuyo fraccionamiento y acondicionamiento eran idénticos a los de las dosis secuestradas en los búnkeres investigados.

Policías condenados

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario condenó a Francisco José Gómez Duarte a siete años y seis meses de prisión; a Roxana Elizabeth Aguiar, a siete años; y a Miguel Ángel Paco Rojas, a seis años y seis meses. Los tres fueron considerados partícipes necesarios del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención organizada de tres o más personas y por tratarse de funcionarios públicos encargados de prevenir y perseguir delitos.

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La sentencia fue dictada el 5 de noviembre y también estableció multas, inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante el plazo de las respectivas condenas. Los efectivos no habían quedado incluidos en el juicio abreviado celebrado en junio, en el que otros 14 integrantes de la organización aceptaron su responsabilidad penal. En ese proceso, Giraldi recibió una pena unificada de 13 años de prisión por comercialización de estupefacientes agravada, entre otras circunstancias, por la utilización de menores de edad y la violencia e intimidación.

Uno de los aspectos centrales del fallo fue la consideración de que la colaboración policial no había sido secundaria ni circunstancial. Si bien la droga y el dinero eran administrados por los integrantes de la estructura narcocriminal, los uniformados aportaban una cobertura que reducía las posibilidades de intervención estatal y permitía mantener abiertos los puntos de venta.