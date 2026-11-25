El mediático habló con Carmen Barbieri sobre la falta de trabajo y recordó la fortuna que llegó a acumular en sus años de éxito

Matías Alé habló sobre su presente económico en el programa de Carmen Barbieri

Matías Alé atraviesa un difícil momento económico. El mediático, que celebró su casamiento y fue internado tras un incendio en su departamento hace menos de un año , reveló que no est á pasando por un buen momento financiero.

En diálogo con Carmen Barbieri en el programa "Con Carmen" (El Nueve), el actor y humorista habló sobre su situación económica y se refirió a la falta de trabajo.

Matías Alé se sinceró en una entrevista con Carmen Barbieri. "Hoy vivo al día, no se me caen los anillos por decirlo”, reconoció el artista al hablar sobre su presente económico.

“Yo hice mucha plata, es verdad. Trabajando junto a Carmen eran otras épocas”, reflexionó Alé. La conductora coincidió con su relato y recordó: “No parabas de trabajar”.

“Con Carmen, uno metía una función de 1.100 personas en Tucumán. O, quizás, metía dos funciones y también hacía tres presencias”, detalló el humorista. Sin embargo, reconoció que no supo administrar el dinero que había ganado: “Hice mucho dinero, mucho de verdad. Después no me supe administrar, me enfermé”.

“Hoy vivo al día. Lo que ganamos hoy son otros montos, necesitamos tres trabajos para hacer lo que hacíamos antes”, agregó, al comparar su situación actual con aquella etapa de su carrera.

Incluso confesó que llegó a tener cinco motos y tres autos. Aunque, al recordar las internaciones que atravesó entre 2015 y 2016, luego de sufrir un brote psicótico con delirio místico, aclaró: “No me servían de nada porque, siempre digo: cuando me interné, el Porsche no me decía ‘te amo’".

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