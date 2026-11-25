El viral encuentro entre Charly García y la banda ZZ Top en Argentina: "La definición de rock and roll" La legendaria banda se presentó este 24 de noviembre en el Movistar Arena, en el marco de su gira "The Big One!", y contó con la visita especial de Charly García 25 de noviembre 2026 · 13:59hs

Dos potencias se saludan. Los ZZ Top y Charly García en el backstage de Movistar Arena

La banda estadounidense ZZ Top regresó a Argentina después de 16 años de ausencia. La legendaria agrupación texana se presentó este 24 de noviembre en el Movistar Arena, en el marco de su gira "The Big One!", y contó con la visita especial de Charly García.

A sus 75 años, el músico argentino sigue aprovechando para disfrutar de shows en vivo y compartir encuentros con otros artistas. De hecho, en agosto de 2026, también estuvo presente en el recital de presentación de "Norteña", el último trabajo de Julieta Venegas.

Esta vez, las redes sociales se revolucionaron al conocerse que asistió al concierto de ZZ Top, una de las bandas más emblemáticas del rock estadounidense, reconocida por clásicos como "La Grange", "Legs" y "Gimme All Your Lovin". Cabe recordar que la última vez que la banda se había presentado en suelo argentino fue en 2010, en el estadio Luna Park.

El inesperado encuentro de ZZ Top y Charly García Billy Gibbons, Elwood Francis y Michael Monahan recibieron a Charly García y posaron junto al músico argentino. El video, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, fue compartido por la cuenta de Instagram de la productora @foggiacompany, acompañada por la frase “la definición de rock and roll”. En la foto se ve a los integrantes de la banda texana junto a García en el backstage del Movistar Arena .Además, Charly les entregó en mano una copia de su disco compartido con Sting. >> Leer más: Charly García cumplió 75 años: salió a saludar a los fanáticos que fueron a su casa View this post on Instagram A post shared by Foggia Company | Productora de entretenimiento (@foggiacompany)