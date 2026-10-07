Festival Fontanarrosa 2026: Guillermo Francella será el invitado de honor en Rosario

La segunda edición se realizará del 25 al 29 de noviembre en distintos espacios de la ciudad. Francella abrirá el encuentro en el Teatro El Círculo junto al humorista rosarino Luis Rubio.

Rosario volverá a homenajear a Roberto “Negro” Fontanarrosa con la segunda edición del festival que lleva su nombre. El encuentro se realizará del 25 al 29 de noviembre y tendrá como invitado de honor a Guillermo Francella , quien encabezará el acto de apertura en el Teatro El Círculo.

La ceremonia inaugural será el miércoles 25 de noviembre a las 19. Allí, el actor compartirá una charla con el humorista rosarino Luis Rubio , en una mesa dedicada a la figura de Fontanarrosa y al humor argentino.

Organizado por la Municipalidad de Rosario junto con la Universidad Nacional de Rosario, el festival propone cinco jornadas de actividades culturales destinadas a recuperar la obra, las pasiones y el legado de uno de los artistas más identificados con la ciudad.

La presencia de Francella será uno de los principales atractivos de esta edición. El actor será protagonista de la apertura formal del festival en el histórico Teatro El Círculo, donde dialogará con Rubio en torno al humor y a la influencia de Fontanarrosa.

La programación continuará luego en distintos puntos de Rosario, con especial actividad en el renovado Cultural Fontanarrosa.

Entre los artistas confirmados aparecen Pachu Peña, Dalia Gutman, Juan Nemirovsky y Tomás Quintín Palma.

También habrá una edición del ciclo de humor y deporte La Gambeta, con la participación de Pichu Straneo, Yayo Guridi, Martín Vázquez y Eber Ludueña. El cierre quedará en manos del trío rosarino Lo Lumvrise.

Una muestra sobre la vida y las pasiones del Negro

Durante el festival también podrá visitarse en el Centro Cultural Fontanarrosa una exposición dedicada a la vida del escritor y humorista, con eje en sus libros y en las grandes pasiones que atravesaron su obra.

A eso se sumarán sesiones públicas de lectura sobre Fontanarrosa en distintos puntos de Rosario.

La programación completa será difundida en las próximas semanas.

El antecedente de Serrat y más de 30 mil visitantes

La primera edición del Festival Fontanarrosa se realizó en 2024 y reunió a más de 30.000 personas.

En aquella oportunidad, uno de los invitados centrales fue Joan Manuel Serrat, amigo personal del Negro, quien participó de una entrevista con Eduardo Sacheri en el marco de las actividades por los 80 años del nacimiento de Fontanarrosa.

A partir de esa experiencia, el municipio busca consolidar al encuentro dentro del calendario cultural de Rosario y ampliar el alcance de la obra del humorista entre nuevas generaciones.

“El Festival Fontanarrosa es una forma de seguir contando quiénes somos los rosarinos: gente que encontró en el humor una manera de mirar la vida”, sostuvo el intendente Pablo Javkin.

Y agregó: “Después del cariño enorme que recibió la primera edición, hoy la ciudad vuelve a abrir sus puertas, y que artistas de la talla de Guillermo Francella nos acompañen en la apertura es una alegría enorme. Este Festival vino para quedarse y forma parte de la agenda cultural de Rosario”.

Un festival para mantener vivo el legado de Fontanarrosa

El Festival Fontanarrosa es una iniciativa de la Municipalidad de Rosario y la Universidad Nacional de Rosario que busca profundizar la relación entre la obra del Negro y la identidad de la ciudad.

La propuesta apunta a mantener vigente su producción literaria y humorística y a consolidar un espacio estable dedicado al humor argentino y a uno de los autores más representativos de Rosario.