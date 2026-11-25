Fue cuando quiso disputar una pelota aérea y un rival lo desplazó mientras saltaba. Lo llevaron directo a un hospital y está internado desde el domingo

El futbolista Kevin Silcan, de Cañuelas, está internado en un hospital desde el domingo. Tienen que operarlo.

Un futbolista de Cañuelas sufrió un duro golpe el domingo al caer al suelo en el partido de su equipo ante Estrella del Sur por el reducido de la Primera C. El jugador sigue hospitalizado, con varias fracturas faciales, y tendrá que ser operado.

Se trata de Kevin Silcan, quien a los 36 minutos del segundo tiempo fue a disputar una pelota en lo alto y, luego de ser desplazado por el cuerpo por un rival cuando estaba en el aire, cayó pesadamente. El jugador golpeó su rostro contra el suelo y sufrió una conmoción.

Frente a la gravedad del cuadro, el futbolista tuvo que ser trasladado de inmediato en ambulancia a un hospital, donde tres días después sigue internado y a la espera de ser intervenido quirúrgicamente.

El club Cañuelas informó que Silcan sufrió un traumatismo craneoencefálico al impactar su rostro contra el suelo. "Tal como se observa en el video, fue una jugada polémica que terminó con nuestro futbolista sufriendo una conmoción cerebral, con breve pérdida del conocimiento, confusión, deformidad facial visible y dificultad respiratoria", dijo la institución del sur del Gran Buenos Aires.

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Cañuelas: "Tiene fracturas múltiples"

El Tambero, como se apoda el club Cañuelas, dio más precisiones sobre el estado de salud del volante: "Kevin continúa internado en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, con diagnóstico de fracturas múltiples de los huesos de la cara y a la espera de una posible intervención quirúrgica, sujeta a la evaluación de los especialistas”, informó.

Cañuelas, que había eliminado en los cuartos de final a Central Córdoba por penales, se imponía por 2 a 0 y en los últimos minutos Estrella del Sur se lo dio vuelta y se impuso por 3 a 2. Tras la salida de Silcan, el técnico no pudo hacer un cambio porque ya los había agotado.

La revancha entre ambos equipos se jugará el próximo fin de semana y el que pase la llave jugará la final por el segundo ascenso a la Primera B Metro contra el vencedor de la llave entre Excursionistas y Sportivo Barracas. El equipo que logró el ascenso directo en la categoría es Luján.

La juegada en la que se lesionó