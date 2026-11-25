Un proyecto en el Concejo quiere promocionar la instalación de restaurantes, bares, food trucks, discotecas y espacios para la recreación, la cultura y el turismo vinculado al río

El Mercado del Río, que acaba de cumplir un año desde su apertura, es una de las propuestas gastronómicas que actualmente tiene la costa central.

Un proyecto presentado en el Concejo Municipal busca la creación del nuevo Distrito “Paseo Ribera del Bajo” , un corredor pensado para potenciar el perfil turístico y gastronómico de la ciudad con eje en el río Paraná , en el sector de la costa central entre 27 de Febrero y el Parque España.

La propuesta es utilizar herramientas de promoción fiscal, urbanística, edilicia y de habilitaciones para promover la instalación de restaurantes, bares, cervecerías, patios gastronómicos y espacios destinados para food trucks, pubs, discotecas y espacios para la recreación y el turismo.

La iniciativa, impulsada por el concejal Federico Lifschitz , establece un perímetro que se extiende desde el bulevar 27 de Febrero hasta el Parque España, incluyendo sus escalinatas, anfiteatro y explanada. El límite este estará dado por la línea de ribera del Paraná y, hacia el oeste, por las avenidas Belgrano y del Huerto , incluyendo ambas veredas y las propiedades frentistas.

“El objetivo es promover, potenciar y consolidar el desarrollo de la gastronomía, el entretenimiento diurno y nocturno, las industrias culturales, la recreación y el turismo en la franja costera central de la ciudad de Rosario”, adelantó el concejal.

Si bien hoy hay una oferta gastronómica algo dispersa en la zona, para Lifschitz el futuro de este sector de la costa debe pensarse como un corredor estratégico de alto valor patrimonial, recreativo y paisajístico, con capacidad para atraer inversiones y generar nuevas oportunidades económicas para la ciudad.

“Para esto, debemos pensar en incentivos específicos para el sector privado. Gastronomía, salas de espectáculos y espacios culturales que generen empleo genuino”, describió.

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Cultura y turismo

La iniciativa se enmarca en el Programa de Distritos Productivos, establecido por las ordenanzas Nº 9.256 y Nº 9.581, que contempla herramientas de promoción fiscal, urbanística, edilicia y de habilitaciones. El proyecto encomienda al Ejecutivo municipal garantizar la efectiva aplicación y difusión de los beneficios tributarios previstos en esas normativas.

Además de los emprendimientos gastronómicos y los locales nocturnos, el proyecto contempla la radicación de salas de conciertos, teatros independientes, galerías de arte, centros culturales multifuncionales y peñas, entre otros espacios destinados a la producción y difusión artística.

La propuesta también apunta a incorporar centros de interpretación náutica, paseos comerciales a cielo abierto y establecimientos destinados a actividades recreativas vinculadas al Paraná. Incluso prevé que el municipio pueda sumar otras actividades económicas que contribuyan al desarrollo del distrito.

Uno de los argumentos esgrimidos en el proyecto es que una mayor actividad comercial y cultural, tanto de día como de noche, contribuiría a mejorar las condiciones de seguridad a partir de un uso más intensivo y cuidado del espacio público.

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Galpones y concesiones

Uno de los puntos centrales de la iniciativa pasa por determinar qué espacios de la costa podrían incorporarse a este nuevo circuito. Para eso, se propone que el municipio realice, en un plazo máximo de 90 días desde la promulgación de la ordenanza, un relevamiento integral de los inmuebles, galpones, parcelas y demás espacios de dominio o administración municipal comprendidos dentro del distrito.

El trabajo deberá identificar los espacios actualmente concesionados, los plazos de vigencia de los contratos y el grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por sus titulares. En caso de detectarse irregularidades, el Ejecutivo deberá intimar a los concesionarios a normalizar su situación y, de persistir los incumplimientos, evaluar la eventual rescisión de los contratos.

En contrapartida, los concesionarios que tengan su situación contractual regularizada podrán acceder al régimen de promoción previsto para los distritos productivos.

El relevamiento también deberá poner el foco en los espacios vacantes o subutilizados, con el objetivo de determinar cuáles podrían destinarse a nuevos emprendimientos gastronómicos, comerciales, turísticos o culturales a través de futuras concesiones o autorizaciones.

Otro aspecto que aborda el proyecto es la existencia de terrenos e inmuebles costeros que se encuentran bajo jurisdicción provincial o nacional. En esos casos, se plantea facultar al Ejecutivo municipal a celebrar convenios con otros organismos del Estado para incorporar esos espacios al desarrollo del distrito, siempre que exista una autorización previa de sus titulares.

Una vez concluido el relevamiento, el municipio deberá elevar al Concejo un informe con la situación jurídica y administrativa de cada espacio y las posibles alternativas para su aprovechamiento y puesta en valor.

Nocturnidad y convivencia

La iniciativa también contempla el impacto que podría tener la expansión de la actividad nocturna sobre los sectores residenciales cercanos a la costa. En ese sentido, establece expresamente que los beneficios otorgados a los establecimientos no implicarán excepciones ni flexibilizaciones de las exigencias municipales vigentes.

Los locales deberán ajustarse a la ordenanza que regula los espectáculos públicos y las actividades de entretenimiento, particularmente en lo referido a seguridad, horarios de funcionamiento, emisión de ruidos y acondicionamiento acústico.

También deberán implementar medidas de organización y control del ingreso y egreso del público para evitar aglomeraciones y minimizar las molestias a los vecinos.

De esta manera, el proyecto busca compatibilizar la reactivación económica y cultural de la costa central con la convivencia urbana, a partir de una mayor articulación entre el municipio y el sector privado.