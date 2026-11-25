Marcha del 25N en Rosario: los cortes de tránsito y desvíos de colectivos programados La movilización comenzará a las 18 en plaza San Martín y avanzará hacia el Monumento. El municipio anunció cambios en recorridos del transporte urbano 25 de noviembre 2026 · 13:25hs

foto: Leonardo Vincenti / La Capital Los cortes de tránsito serán a partir de las 17 y se liberarán las calles a medida que avance la marcha

La Municipalidad de Rosario implementará este miércoles 25 de noviembre un operativo especial de tránsito por la marcha del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La movilización provocará cortes de calles y desvíos temporales en distintas líneas de colectivos del centro de la ciudad.

La convocatoria es a las 17 en plaza San Martín, ubicada en la intersección de Moreno y Córdoba. A esa hora, agentes municipales iniciarán los cortes y ordenarán la circulación vehicular en la zona. Luego, la marcha partirá a las 18.

La movilización comenzará en calle Moreno y avanzará hasta San Lorenzo. Desde allí, las columnas doblarán por Laprida y continuarán por Córdoba en dirección al Monumento Nacional a la Bandera.

Los agentes de la Secretaría de Control acompañarán a las participantes durante todo el trayecto. El personal municipal realizará cortes preventivos y liberará las calles a medida que avance la marcha.

Durante la concentración en plaza San Martín, distintas líneas del transporte urbano modificarán temporalmente sus recorridos. Líneas 101N, 107, 115, 116, 121, 122R/V, 133, 125, 140, 142, 143, 136, 137, 145 y 146: circularán por Santa Fe, Italia, Urquiza, Balcarce y Santa Fe, para retomar sus recorridos habituales.

Línea 112R/N: desviará por Santa Fe, Italia, Urquiza y Moreno.

Línea 126: circulará por Moreno, San Luis, Italia y San Lorenzo.

Línea 102R: modificará su recorrido por Dorrego, San Lorenzo, España y San Luis.

Líneas 122R/V: desviarán por Córdoba, Balcarce, San Luis, Italia y San Lorenzo. >> Leer más: La provincia reclamó mayor uso de tobilleras electrónicas y criticó a la Justicia en el 25N Desvíos de colectivos durante la marcha del 25N Una vez que comience la movilización, el municipio aplicará nuevos desvíos según el sentido de circulación de cada línea. Sentido norte-sur y oeste-este Líneas 101N, 116 y 110: desviarán por San Lorenzo, Santiago, San Luis y Laprida.

Línea 102R: circulará por Dorrego, Urquiza, Balcarce y San Luis.

Línea 103: modificará su recorrido por Salta, Balcarce, San Luis y Paraguay.

Línea 106: desviará por Salta, Balcarce, San Luis y Laprida.

Línea 107: circulará por San Lorenzo, Santiago, San Luis y Entre Ríos.

Líneas 112R/N: desviarán por Tucumán, Balcarce, San Luis y Laprida.

Líneas 143, 136 y 137 R/N: circularán por Tucumán, Balcarce y San Luis.

Líneas 120 y 153: modificarán sus recorridos por Salta, Balcarce, San Luis y Entre Ríos.

Línea 122: desviará por Córdoba, Balcarce, San Luis y Laprida.

Línea 126: circulará por Mendoza, Moreno, San Luis y Laprida.

Línea 129: modificará su recorrido por Balcarce, San Luis y Entre Ríos.

Líneas 134 y 135: desviarán por Brown, Balcarce, San Luis y Entre Ríos.

Líneas 133 y 125: circularán por Córdoba y Balcarce.

Línea 140: modificará su recorrido por Alvear, San Luis y Laprida. Sentido sur-norte y este-oeste Líneas 101N, 115, 116, 122R/V y 142R/N: desviarán por Maipú, San Juan, Alvear y Santa Fe.

Línea 102R: circulará por Buenos Aires, San Juan, Moreno, San Lorenzo e Italia.

Líneas 103N/R: modificarán sus recorridos por Corrientes, San Juan, Alvear y Catamarca.

Líneas 106N/R: desviarán por Maipú, San Juan, Moreno y Catamarca.

Línea 112: circulará por Maipú, San Juan y Moreno.

Líneas 107N/R: modificarán sus recorridos por Corrientes, San Juan, Alvear y Santa Fe.

Línea 110: desviará por Maipú, San Juan, Alvear y Urquiza.

Línea 120: circulará por Mitre, San Juan, Alvear y Jujuy.

Línea 128N/R: modificará su recorrido por Mitre, San Luis y Laprida.

Líneas 129, 134 y 135: desviarán por Corrientes, San Juan, Alvear, Tucumán y Moreno.

Líneas 133, 125 N/V: circularán por Moreno, San Juan, Alvear y Santa Fe.

Línea 140: modificará su recorrido por Maipú, San Juan y Santiago.

Línea 141: desviará por Mitre, San Juan, Alvear y Urquiza.

Líneas 143, 136 y 137 N/R: circularán por San Juan, Alvear y Santa Fe.

Líneas 145 y 133 C9/S: modificarán sus recorridos por Buenos Aires, San Juan, Moreno y Santa Fe.

Línea 153 N/R: desviará por Corrientes, San Juan, Alvear y Urquiza.

Línea 121: circulará por Buenos Aires, San Juan, Moreno y Santa Fe.