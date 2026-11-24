El jueves y viernes la máxima se mantendría alrededor de los 30º y el fin de semana podría alcanzar los 35º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 25 de noviembre en Rosario una jornada con cielo despejado y una temperatura máxima de 30º, que se mantendría en esos niveles los próximos días y treparía hasta los 35º el fin de semana.

La madrugada del miércoles llega con vientos moderados del este, un registro de 15º y cielo despejado que se mantendría toda la jornada. A la mañana el viento mantendría su intensidad pero cambiaría al norte con los termómetros marcando 21º, por la tarde la máxima llegaría a 30º y en la noche bajaría a 24º.

El jueves estaría parcialmente nublado, con vientos moderados del norte y temperaturas entre 29º y 15º.

Para el viernes se espera que continúe parcialmente nublado, con la máxima creciendo hasta los 31º y la mínima en 18º.

El sábado habría un marcado aumento de la máxima, que rondaría los 34º, mientras que la mínima se mantendría en 18º. El cielo estaría entre ligeramente nublado y algo nublado.

El domingo estaría parcialmente nublado con 35º de máxima y la mínima manteniéndose en 18º.

El lunes nuevamente la máxima sería de 35º y subiría la mínima hasta los 22º, con cielo parcialmente nublado.