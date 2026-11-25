La brecha entre el precio de compra del ternero y el de venta del animal terminado ronda el 35%, frente a un promedio histórico del 20%. El costo financiero llevó la pérdida de noviembre a más de $136.000 por cabeza

El engorde a corral volvió a dar pérdida en noviembre. Al inicio del mes, el resultado fue negativo en $136.233 por animal al incluir el costo financiero, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) elaborado con datos de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF). Aunque el rojo se redujo frente a octubre, cuando había llegado a $160.161 por cabeza, el sector encadenó tres relevamientos mensuales con pérdidas. Incluso antes de computar el financiamiento, el quebranto de noviembre fue de $60.853 por animal.

Detrás de ese resultado hay una brecha entre lo que cuesta comprar un ternero y lo que se cobra por el animal listo para faena. Según la CAF, la diferencia entre ambos precios por kilo vivo se acercó al 50% en octubre y bajó a alrededor del 35% en noviembre, todavía por encima del 20% histórico. En octubre, por ejemplo, el novillito se vendía a $4.950 por kilo y el precio necesario para cubrir los costos, incluido el financiamiento, era de $5.466.

A esa brecha se suma el movimiento de los costos. De acuerdo con las estimaciones que recoge el Cepa, los gastos de estructura, salarios y energía de la recría y el engorde subieron alrededor del 22% en lo que va del año, frente a una inflación acumulada del 26,3%. En el mismo período, el precio de la hacienda terminada cayó entre 17% y 18% en pesos. El ternero también se abarató, de unos $7.000 por kilo en marzo a cerca de $6.000 en noviembre, pero la baja resultó insuficiente para recomponer el margen del engorde.

A principios de noviembre había 2,05 millones de cabezas en corrales, según datos del Senasa citados por el Cepa. La ocupación alcanzó el 72%, diez puntos porcentuales más que un año atrás. Una de las razones es que los animales permanecen más tiempo en los establecimientos. En el caso de los machos destinados al consumo, el ciclo se estiró de unos 100 a 140 días. Vender más kilos permite repartir el costo de compra del ternero, aunque también aumenta el gasto en alimentación y financiamiento.

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El informe también señala el peso de los frigoríficos en los establecimientos que prestan servicios de engorde a terceros, una modalidad conocida como hotelería. En esos corrales, el 68% de los animales pertenece a frigoríficos y el 58% se destina a la exportación. Según el Cepa, los frigoríficos exportadores pueden compensar el quebranto del engorde con el margen que obtienen al vender la carne en el exterior. El productor independiente, en cambio, depende del precio que recibe por la hacienda terminada.

El consumo de carne, en su nivel más bajo

El mercado interno ofrece poco margen para una recuperación. Según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) que cita el Cepa, el consumo aparente de carne vacuna promedió 45,4 kilos por habitante en los 12 meses terminados en septiembre. Fueron 5,3 kilos menos que un año antes y el nivel más bajo de la serie. Al mismo tiempo, los cortes vacunos aumentaron 50,1% interanual en el Gran Buenos Aires, por encima del 33,5% que registró el nivel general de precios en septiembre.

Entre enero y septiembre, la producción de carne vacuna cayó 6,6% interanual y el consumo aparente se redujo 11,7%. Las exportaciones, en cambio, crecieron 7,7% y alcanzaron las 667.300 toneladas equivalentes res con hueso. Para el Cepa, el tipo de cambio, frente a costos internos que siguen subiendo, limitó el efecto de ese crecimiento sobre el precio que recibe el productor por la hacienda.