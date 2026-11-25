"No estás exagerando", la campaña de Rosario para concientizar sobre la violencia machista En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se realizó una actividad en el cruce de las peatonales 25 de noviembre 2026 · 13:34hs

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital La Municipalidad de Rosario expuso en el microcentro la violencia machista

Con una gigantografía que rezaba "no estás exagerando", mujeres que pasaban por el cruce de las peatonales dejaban sus historias y cómo pudieron superar la violencia machista. La propuesta de la Municipalidad de Rosario invitó a la población a concientizar y conocer los caminos para ofrecer asistencia a las víctimas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conocido como 25N.

Una veintena de mujeres, y algunos hombres, con remeras violetas coparon el cruce de las peatonales San Martín y Córdoba, en pleno microcentro de Rosario. Instalaron gigantografías y convocaron a las transeúntes a contar sus historias, de manera anónima, y a plena luz del día.

La actividad nació desde la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario en conjunto con el Centro Carter de Estados Unidos, una organización creada por Jimmy Carter y su esposa Rosalynn Carter en 1982.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital Con la intervención en el microcentro, el municipio apuntó a visibilizar las violencias que se dan en el día a día, en lo cotidiano, y son menospreciadas por los entornos. "Estás exagerando", "Es un chiste" o "no es para tanto", se repite una y otra vez y pueden ser indicadores para las mujeres atravesadas por la violencia.

>> Leer más: 25N: del control del dinero a la cuota impaga, las caras de la violencia económica El municipio salió a la calle y ofreció a las mujeres víctimas las líneas del Teléfono Verde con una escucha activa con profesionales que acompañan o asesoran a las denunciantes. Este canal funciona todos los días del año, las 24 horas del día y quienes sufren violencia de género pueden llamar al 0800-444-0420 o escribir al Whatsapp 341-5-781509. El Teléfono Verde no funciona como una vía para realizar denuncias penales. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital