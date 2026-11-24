Jugó y dirigió en Central, y también lo hizo en otros equipos. Su actual club acaba de extender su contrato hasta fines de 2028

Leo Fernández es el director técnico de Colegiales desde junio de 2023 y tiene contrato hasta fines de 2028.

En el fútbol en general, pero en Argentina en particular, el director técnico es el primer fusible cuando a un equipo no le va bien. Y en el ascenso ni hablar. Pero hay excepciones, como la que involucra a un entrenador rosarino que se formó y dirigió a Central.

Se trata de Leonardo Fernández, el actual director técnico de Colegiales. El club de Munro juega en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Lleva allí tres años y medio y acaba de firmar un nuevo contrato hasta diciembre de 2028. Es, por lejos, el técnico con más tiempo de permanencia en un club, tanto en la Liga Profesional como en la Primera Nacional.

Leo Fernández asumió en Colegiales a mediados de 2023, cuando el equipo jugaba en la Primera B Metro y estaba comprometido con el descenso a la Primera C. Pero el rosarino encarriló el rumbo y el equipo se quedó en la categoría.

Gracias x seguir confiando pic.twitter.com/m7FN9MzdVK — Leo Fernandez (@LeoFernandezdt) November 24, 2026

Leo Fernández, campeón con Colegiales

Al año siguiente todo cambió, y para bien. Ya consolidado como entrenador del equipo, Fernández consiguió algo histórico para el club: logró el ascenso a la Primera Nacional, un lugar al que el equipo de Munro nunca había llegado en toda su historia.

Ya en 2025, las buenas campañas siguieron y Colegiales estuvo muy cerca de clasificarse al torneo reducido por el segundo ascenso a la primera división. En el club estaban tan felices con él que decidieron firmarle un contrato hasta diciembre de 2027.

En 2024, Leo Fernández consiguió algo histórico para un club que nunca había pasado de la Primera B Metro: ascendió a la Primera Nacional En 2024, Leo Fernández consiguió algo histórico para un club que nunca había pasado de la Primera B Metro: ascendió a la Primera Nacional

Esta temporada, Colegiales siguió mejorando de la mano del entrenador rosarino. Esta vez llegó al reducido, donde finalmente quedó afuera luego de igualar 1 a 1 de visitante contra Deportivo Morón, que hizo valer su ventaja deportiva al haber tenido una mejor clasificación en la temporada regular. "Cole" había quedado afuera, pero en Munro todo era satisfacción.

Firmó un nuevo contrato hasta diciembre de 2028

Ahora, mientras los jugadores y el cuerpo técnico se fueron de vacaciones, el club otra vez tuvo un gesto de reconocimiento hacia el hombre que lleva tres años y medio al frente del equipo y lo puso en un nivel competitivo sin precedentes.

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En efecto, Colegiales y Fernández firmaron un nuevo contrato y ahora el técnico estará vinculado a la institución hasta diciembre de 2028.

Fernández jugó y dirigió en Central, pero también pasó por otros clubes. Este año, cuando le preguntaron si Colegiales es su lugar en el mundo, declaró: "Todos saben que soy hincha de Central y que me tocó dirigirlo y que obviamente lo viví como algo fantástico y muy particular", dijo. Pero añadió: "En Colegiales, el cariño de la gente me excedió. Sí, siento que es un lugar de privilegio para mí".