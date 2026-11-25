El influencer eliminó sus publicaciones y anunció que dejará de trabajar en redes para concentrarse en una fundación dedicada a la salud infantil

Santi Maratea sorprendió a sus seguidores tras cerrar su cuenta de Instagram, que acumulaba 3,4 millones de seguidores, y anunció que dejará atrás su etapa como influencer . En un video de casi siete minutos, explicó los motivos de su decisión y adelantó que quiere dedicar su futuro a construir una fundación enfocada en la salud infantil.

El anuncio llegó este lunes por la noche, cuando Maratea eliminó las publicaciones, historias destacadas y la foto de perfil de su cuenta. También modificó la biografía y dejó un único reel, en el que se despidió de la comunidad que construyó durante más de una década.

"Bueno, gente, como algunos ya se enteraron, voy a cerrar mi cuenta de Instagram y este es mi último video ", anunció al comienzo de la grabación.

El influencer aclaró que no se trataba de una suspensión temporal: "No es que voy a suspender la cuenta, esto no es un bait, no es una estrategia de marketing, de nada. Simplemente, voy a eliminar mi cuenta, que es la que construí durante más de diez años y debe ser el activo más importante que construí en mi vida ".

Maratea recordó que Instagram le permitió desarrollar una carrera, trabajar con marcas, viajar y conocer personas. También destacó que buena parte de su crecimiento personal ocurrió frente a sus seguidores.

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"Yo crecí acá. Mi paso a la adultez fue bastante público y en todo ese proceso vieron mis aciertos, mis papelones, mis cambios, mis contradicciones, mis quilombos, mis campañas, mis momentos buenos y malos", expresó.

Sin embargo, aseguró que ya no quiere continuar con ese estilo de vida: "Hace un tiempito que me di cuenta de algo y es que no quiero ser más influencer, no quiero vender más pistacho. Parece joda lo que estoy diciendo, pero para mí significa mucho".

En este sentido, Maratea reflexionó los riesgos de esta decisión: "Obviamente me da miedo porque no es solamente cerrar una aplicación. Hay más de 10 años de mi vida acá. Hay 3.400.000 seguidores. Una construcción de capital que me llevó mucho tiempo".

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El influencer repasó sus comienzos, cuando todavía no se utilizaba de manera extendida el término influencer para describir a quienes compartían su vida en Internet. A partir de esa exposición, descubrió su capacidad para comunicar, convocar y convencer a otras personas. También recordó las campañas solidarias que impulsó y el vínculo que construyó con distintos públicos.

Pese a las oportunidades que le dio esa actividad, sostuvo que no quiere prolongarla solo porque sabe cómo hacerla: "Lo hice durante muchos años, me dio una vida increíble, y seguramente lo podría seguir haciendo por muchos años más porque me sale bien hacerlo. Pero simplemente ya no lo quiero".

Al definir este paso en su carrera, Maratea resumió: "No estoy cerrando esta etapa porque siento que fracasó. Sino que la estoy cerrando porque siento que cumplió ya con su propósito".

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¿Cuál será el próximo proyecto de Santi Maratea?

En el video, Maratea también anticipó qué camino quiere seguir: "Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo. Y a construir mi fundación. Una fundación que se encarga principalmente de lo que es salud infantil. Y es un proyecto que en realidad ya arrancó"

La cuenta de Instagram de Lápiz Fundación ya está activa, aunque permanece privada. Maratea explicó que busca construir un espacio reservado para quienes tengan un interés genuino en participar del proyecto.

Por ese motivo, decidió no transformar su cuenta personal en el canal de difusión de la fundación. Prefirió cerrar esa etapa y permitir que las personas elijan si quieren acompañarlo en el nuevo camino.

También reconoció que siente incertidumbre sobre su futuro: "Me da miedo porque no sé si va a funcionar y si la fundación se va a convertir en lo que yo quiero, pero estoy seguro de que no voy a conservar una vida que no quiero por miedo a que la próxima no funcione".

Antes de terminar el video, Maratea agradeció a quienes lo acompañaron durante más de diez años. El influencer se despidió con un balance positivo de su recorrido: "Me llevo estos 10 años conmigo, todo lo que viví y todo lo que aprendí y todo lo que construimos, y me voy feliz porque qué suerte tuve y qué linda vida me dieron. Así que les vuelvo a agradecer y así me despido".