El festival se desarrollará del 25 al 29 de noviembre en distintos espacios de la ciudad, con propuestas culturales, artísticas y recreativas

El Cultural Fontanarrosa será la sede del Festival Fontanarrosa, con actividades y propuestas en memoria del artista rosarino

La ciudad rosarina se prepara para el inicio del Festival Fontanarrosa , un ciclo que se desarrollará desde el 25 al 29 de noviembre en distintos puntos de la ciudad, con propuestas culturales y recreativas que van desde charlas hasta muestras inmersivas y obras de teatro. El encuentro busca rendir homenaje a una de las figuras culturales más emblemáticas de Rosario como lo fue Roberto Fontanarrosa y festejar su legado en un nuevo aniversario de su nacimiento.

El encuentro, organizado por la Municipalidad de Rosario junto a la Universidad Nacional de Rosario, invita a todos los rosarinos, rosarinas y turistas de paso a sumergirse en el universo de "El Negro" a través de charlas, muestras artísticas, obras de teatro, proyección de documentales y actividades inmersivas. Se explorará la obra del rosarino, su humor, su influencia y su imborrable huella en la cultura local.

La apertura oficial será el miércoles 25 en el Teatro El Círculo (Laprida y Mendoza) a las 19:00. La jornada estará dirigida por Guillermo Francella y Luis Rubio, quienes conversarán en torno al humor argentino. Ese mismo día, desde las 19:00, se llevará a cabo la Noche de Teatros Independientes , donde distintas salas de la ciudad ofrecerán propuestas teatrales para disfrutar en diferentes puntos de Rosario.

"Negro pasión": un recorrido por el universo creativo de Fontanarrosa

Entre el jueves 26 y el domingo 29 de noviembre, en el entrepiso del Cultural Fontanarrosa se podrá disfrutar de "Negro Pasión", una muestra inmersiva que recorre la vida, las obras y las pasiones de Roberto Fontanarrosa.

La investigación y curaduría de la muestra están a cargo de Iván Moiseeff. La propuesta incluye más de 50 fotografías e ilustraciones y reúne materiales de gran valor documental y personal para el artista como sus cuadernos escolares con dibujos en sus márgenes, libretas de ideas, originales de sus cuentos y objetos personales.

También habrá sesiones públicas de lectura sobre Fontanarrosa en distintos espacios de la ciudad.

Por otra parte, en el primer piso del espacio cultural se presentará 'Inspiraciones e influencias', un recorrido inmersivo por la/os dibujantes y escritora/es que marcaron la obra del Negro. Con la realización y edición de Pablo Rodríguez Jáuregui y Gabriel Yuvone, la muestra recupera la voz del propio Fontanarrosa a partir de una entrevista realizada en 1994 para el programa "Caloi en su tinta".

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Humor rosarino en vivo

Por supuesto que habrá lugar para el humor y la sede será la explanada del Cultural Fontanarrosa. Allí se presentará Stand Up rosarino x Comediantes Anónimos, con una selección de propuestas del humor rosarino emergente. Los espectáculos serán el jueves 26, el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, a las 20:30. Participarán Payaso cinta, Tato mago, Martín Mazzuchelli, Andrea Ferreyra, Nahuel Cantero, Dayana Spinelli y Frankito La Kabra.

El jueves 26, a las 21:00, Tomás Quintín Palma, Andy Chango y Juan Nemirovsky presentarán "Clínica de palabras graciosas", una clínica dedicada a examinar palabras, descubrir sus virtudes y enfermedades, y someterlas a intervenciones quirúrgicas, en un recorrido lúdico por el universo del lenguaje.

El viernes 27, a las 21:00, tendrá lugar "Menjunje, confesiones de una comedianta", de Dalia Gutman. La comediante propondrá un recorrido por su trayectoria artística, abordando el humor y el rol de las mujeres en la escena argentina, a través de monólogos, material audiovisual, música en vivo y reflexiones.

El domingo 29 comenzará a las 19:00 con la proyección del documental 'Cine Negro' (2007), dirigido por Mariana Wenger. Más tarde, a las 20:30, el reconocido trío rosarino Lo Lumvrise presentará un espectáculo que recorre su extensa trayectoria artística, combinando sus sketches más clásicos y queridos por el público con nuevas propuestas humorísticas.

Asimismo, el domingo 29, a las 17:00, se llevará a cabo la presentación de 'Fontanarrosa Genio', un libro de Federico Winer editado por Homo Sapiens. La obra recupera la figura de Fontanarrosa a partir del testimonio de sus allegados, entre anécdotas de café y recuerdos de tribuna.

Un festival para mantener vivo el legado de Fontanarrosa

El Festival Fontanarrosa es una iniciativa de la Municipalidad de Rosario y la Universidad Nacional de Rosario que busca profundizar la relación entre la obra del Negro y la identidad de la ciudad.

La propuesta apunta a mantener vigente su producción literaria y humorística y a consolidar un espacio estable dedicado al humor argentino y a uno de los autores más representativos de Rosario.

A través de una programación que cruza literatura, humor, arte y espectáculos, este festival busca seguir dándole valor al legado de un artista que ya forma parte de la identidad rosarina.