La ciudad rosarina se prepara para el inicio del Festival Fontanarrosa, un ciclo que se desarrollará desde el 25 al 29 de noviembre en distintos puntos de la ciudad, con propuestas culturales y recreativas que van desde charlas hasta muestras inmersivas y obras de teatro. El encuentro busca rendir homenaje a una de las figuras culturales más emblemáticas de Rosario como lo fue Roberto Fontanarrosa y festejar su legado en un nuevo aniversario de su nacimiento.
El encuentro, organizado por la Municipalidad de Rosario junto a la Universidad Nacional de Rosario, invita a todos los rosarinos, rosarinas y turistas de paso a sumergirse en el universo de "El Negro" a través de charlas, muestras artísticas, obras de teatro, proyección de documentales y actividades inmersivas. Se explorará la obra del rosarino, su humor, su influencia y su imborrable huella en la cultura local.
La apertura oficial será el miércoles 25 en el Teatro El Círculo (Laprida y Mendoza) a las 19:00. La jornada estará dirigida por Guillermo Francella y Luis Rubio, quienes conversarán en torno al humor argentino. Ese mismo día, desde las 19:00, se llevará a cabo la Noche de Teatros Independientes, donde distintas salas de la ciudad ofrecerán propuestas teatrales para disfrutar en diferentes puntos de Rosario.
"Negro pasión": un recorrido por el universo creativo de Fontanarrosa
Entre el jueves 26 y el domingo 29 de noviembre, en el entrepiso del Cultural Fontanarrosa se podrá disfrutar de "Negro Pasión", una muestra inmersiva que recorre la vida, las obras y las pasiones de Roberto Fontanarrosa.
La investigación y curaduría de la muestra están a cargo de Iván Moiseeff. La propuesta incluye más de 50 fotografías e ilustraciones y reúne materiales de gran valor documental y personal para el artista como sus cuadernos escolares con dibujos en sus márgenes, libretas de ideas, originales de sus cuentos y objetos personales.
También habrá sesiones públicas de lectura sobre Fontanarrosa en distintos espacios de la ciudad.
Por otra parte, en el primer piso del espacio cultural se presentará 'Inspiraciones e influencias', un recorrido inmersivo por la/os dibujantes y escritora/es que marcaron la obra del Negro. Con la realización y edición de Pablo Rodríguez Jáuregui y Gabriel Yuvone, la muestra recupera la voz del propio Fontanarrosa a partir de una entrevista realizada en 1994 para el programa "Caloi en su tinta".
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Humor rosarino en vivo
Por supuesto que habrá lugar para el humor y la sede será la explanada del Cultural Fontanarrosa. Allí se presentará Stand Up rosarino x Comediantes Anónimos, con una selección de propuestas del humor rosarino emergente. Los espectáculos serán el jueves 26, el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, a las 20:30. Participarán Payaso cinta, Tato mago, Martín Mazzuchelli, Andrea Ferreyra, Nahuel Cantero, Dayana Spinelli y Frankito La Kabra.
El jueves 26, a las 21:00, Tomás Quintín Palma, Andy Chango y Juan Nemirovsky presentarán "Clínica de palabras graciosas", una clínica dedicada a examinar palabras, descubrir sus virtudes y enfermedades, y someterlas a intervenciones quirúrgicas, en un recorrido lúdico por el universo del lenguaje.
El viernes 27, a las 21:00, tendrá lugar "Menjunje, confesiones de una comedianta", de Dalia Gutman. La comediante propondrá un recorrido por su trayectoria artística, abordando el humor y el rol de las mujeres en la escena argentina, a través de monólogos, material audiovisual, música en vivo y reflexiones.
El domingo 29 comenzará a las 19:00 con la proyección del documental 'Cine Negro' (2007), dirigido por Mariana Wenger. Más tarde, a las 20:30, el reconocido trío rosarino Lo Lumvrise presentará un espectáculo que recorre su extensa trayectoria artística, combinando sus sketches más clásicos y queridos por el público con nuevas propuestas humorísticas.
Asimismo, el domingo 29, a las 17:00, se llevará a cabo la presentación de 'Fontanarrosa Genio', un libro de Federico Winer editado por Homo Sapiens. La obra recupera la figura de Fontanarrosa a partir del testimonio de sus allegados, entre anécdotas de café y recuerdos de tribuna.
Un festival para mantener vivo el legado de Fontanarrosa
El Festival Fontanarrosa es una iniciativa de la Municipalidad de Rosario y la Universidad Nacional de Rosario que busca profundizar la relación entre la obra del Negro y la identidad de la ciudad.
La propuesta apunta a mantener vigente su producción literaria y humorística y a consolidar un espacio estable dedicado al humor argentino y a uno de los autores más representativos de Rosario.
A través de una programación que cruza literatura, humor, arte y espectáculos, este festival busca seguir dándole valor al legado de un artista que ya forma parte de la identidad rosarina.