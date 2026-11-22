La histórica sala de la ciudad anunció las nueve funciones que formarán parte del abono del año próximo: habrá conciertos, óperas y galas de ballet de primer nivel

El Teatro El Círculo está próximo a cerrar su programación del año y ya anunció las propuestas para el 2027. La emblemática sala de la ciudad presentó su temporada de abono, compuesta por nueve funciones excepcionales de ópera, conciertos, musical y ballet, que incluirán presencia de talento internacional, nacional y local.

Antes de ofrecer detalles sobre las presentaciones proyectadas para el año que viene, desde el Teatro compartieron un balance sobre la temporada 2026, que culminará el 7 de diciembre próximo con la presentación de “Giselle”, el reconocido ballet de Adolphe Adam.

“El balance no podía ser mejor. Además de cumplir toda la temporada anunciada del año pasado, agregamos funciones como las de la Orchestre Des Champs-Elysées, una orquesta sinfónica exquisita que vino de Francia y enriqueció el abono”, aseguró a La Capital Guido Martínez Carbonell, presidente de la Asociación Teatro El Círculo desde hace más de dos décadas.

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Un balance de la temporada 2026

A su vez, el referente de la institución destacó “dos hechos resonantes”. En primer lugar, la presentación de la ópera “Macbeth”, que se realizó por primera vez en la historia de la ciudad, con producción íntegra de El Círculo y el debut local de la experimentada soprano rosarina María Belén Rivarola.

“Fue realmente único, con 300 artistas en escena. Se hicieron tres funciones llenas, más la función de ensayo general que se podría considerar una cuarta, porque viene mucha gente. No sé qué artista o espectáculo puede convocar cuatro funciones llenas en El Círculo. Esto también habla de la vitalidad de la ópera hoy en día”, sumó Carbonell.

El segundo hecho destacable fue la realización de la Tercera Sinfonía de Gustav Mahler, que se llevó a cabo el pasado 14 y 15 de noviembre en coproducción con la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, con entrada gratuita y la participación de cuatro formaciones corales de la ciudad.

“Fue un acontecimiento importante porque es la primera vez que se hizo en Rosario. La Tercera de Mahler se ha hecho muy poco en el país. La hizo una vez la Sinfónica Nacional, hace mucho, pero las instituciones le rehuyen porque es una obra muy compleja. Para hacerla bien, hay que trabajar mucho y la verdad que salió de forma maravillosa. La gente salió contentísima y fue sin dudas uno de los eventos del año”, apuntó el presidente de la Asociación.

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Carbonell subrayó también que “funcionó muy bien” el abono joven, la propuesta destinada a menores de 35 años, que busca “acercar la música y las artes a nuevas generaciones, ofreciendo espectáculos y experiencias culturales únicas a precios accesibles”. Este mismo grupo etario también puede acceder a entradas de último momento para las funciones de abono, a costos reducidos, acercándose a la boletería el mismo día del espectáculo al que se quiera asistir.

Temporada 2027: detalles y expectativas

“Hace 20 años que ofrecemos temporadas por abono. Es un trabajo arduo, complejo, pero sabemos cómo hacerlo. En el país quedan solamente tres instituciones musicales que organizan temporadas por abono: el Colón, el Mozarteum de Buenos Aires, y nosotros. Antes había muchas otras, pero se fue achicando porque no es fácil”, resaltó Carbonell antes de ahondar sobre la programación del año próximo, que puede consultarse de manera completa mes por mes en la página web o las redes sociales del teatro.

La temporada de abono 2027 comenzará con la presentación de la Real Filharmonía de Galicia, con la dirección Baldur Brönnimann. El referente de El Círculo compartió que la visita de la orquesta gallega se dará en un año muy especial para esta región española, ya que se trata de un “Año Santo Jacobeo”, una importante celebración católica que tiene lugar en Santiago de Compostela cada vez que el 25 de julio, festividad del apóstol Santiago, cae en día domingo.

“Se festeja todo el año en Galicia y como parte de eso, la Real Orquesta va a hacer una gira por Sudamérica y nosotros la traemos a Rosario”, indicó Carbonell. En ese sentido, explicó que El Círculo se consolidó como una de las cinco plazas que suelen visitar las orquestas internacionales en sus giras sudamericanas, junto a instituciones como el Colón o el Teatro Sodré de Montevideo.

Guido Martínez Carbonell, presidente de la Asociación Teatro El Círculo, encabezó el anuncio de la temporada 2027. Foto: La Capital / Leonardo Vincenti

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El 2027 también será un “año beethoveniano”, dado que se cumplen dos siglos desde el fallecimiento del emblemático compositor. Por este motivo, la temporada incluye la interpretación de la Sinfonía Nº 9 “Coral” por parte de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, dirigida por Javier Mas.

El abono de El Círculo ofrecerá dos óperas el año próximo: “La flauta mágica” de Mozart y “Nabucco” de Verdi. Estas presentaciones tendrán la particularidad de que, en lugar de ser producciones integrales del teatro rosarino, serán coproducciones con otras renombradas salas del país, con el objetivo de “fomentar el federalismo” del género.

De esta manera, “La flauta mágica” es una producción que realizó Teatro Bicentenario de San Juan. Fue concebida especialmente para esa sala por Eugenio Zanetti, el destacado artista y regie argentino (ganador del Oscar en 1995 por la dirección de arte de la película “Restauración”), y que falleció en septiembre pasado. Su estreno en 2019 significó el debut global de la versión en español de esta pieza, que en abril de 2027 podrá verse por primera vez en Rosario. Por otra parte, “Nabucco” será una coproducción entre el Teatro El Círculo y el Teatro San Martín de Córdoba.

La temporada de abono la completan la Leipziger Orchester, la Orquesta Filarmónica, los Interpreti Veneziani (virtuosos venecianos), la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la cantata “Carmina Burana” a cargo del Coro de la Opera de Rosario y la Orquesta Sinfónica Provincia, , Director Horacio Castillo, la ópera tango “María de Buenos Aires” de Astor Piazzolla, “El lago de los cisnes” a cargo del Ballet de Kiev, y el ballet “La bella durmiente” a cargo de Ballet Clásico Ruso de Rosario y primeros bailarines de Ballet Estable del Teatro Colón.

“La verdad estamos muy contentos. La expectativa es muy buena y ya se están renovando muchos. Ser abonado también es interesante desde el punto de vista de formar parte de la historia del teatro”, cerró Carbonell.