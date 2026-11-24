Tras el fin de semana largo, la demanda de divisas por cobertura cobró nuevo impulso y puso en alta tensión a todas las variables financieras. Subieron las tasas y el gobierno enfrenta una exigente licitación de deuda.

En medio de una creciente demanda de cobertura cambiaria, el riesgo país se disparó a cerca de mil puntos, las reservas se desplomaron u$s 618 millones y el dólar tocó nuevos máximos en todas sus versiones. El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó al ministro de Economía, Luis Caputo.

Los bonos soberanos en dólares abrieron la semana hábil con una nueva caída generalizada. Los títulos Globales retrocedieron hasta 2,6 % en Wall Street y llevaron al riesgo país a renovar su máximo anual. Escaló 5,7 % hasta los 1.094 puntos básicos, su mayor nivel desde el 10 de octubre de 2025.

Desde Grupo SBS señalaron que los bonos en dólares volvieron a operar con una marcada presión vendedora tras el rebote del lunes, durante el feriado local, con pérdidas de u$s 1,50 en promedio. En particular, destacaron que el Global 2035, uno de los títulos de referencia de la deuda argentina, ya perforó el 60 % de paridad.

El deterioro de la deuda soberana se profundizó en las últimas semanas. Los Globales acumulan pérdidas de hasta casi 14 % en el último mes, mientras que los rendimientos de los títulos con vencimiento en 2029 y 2030 superan el 20 % anual en dólares.

La debilidad de los bonos responde a una combinación de factores externos y domésticos que continúan condicionando el apetito de los inversores por los activos argentinos. En el plano internacional, la volatilidad de Wall Street, la depreciación del real brasileño y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (FED) mantienen bajo presión a los instrumentos de mayor riesgo, particularmente los de mercados emergentes. La tasa de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, en tanto, se ubicó en el 4,93 %.

Locos por el dólar

A nivel local, las preocupaciones se concentran en el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), las necesidades de financiamiento de 2027 y las dificultades del gobierno para recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda.

En medio de una creciente demanda de cobertura cambiaria, el BCRA volvió a mantenerse al margen del mercado y las reservas internacionales se desplomaron u$s 618 millones hasta los u$s 48.744 millones, afectadas parcialmente por la caída del oro. En paralelo, el dólar mayorista saltó $13 y alcanzó un nuevo máximo nominal. A este escenario se sumó la confirmación de que la economía argentina entró en recesión técnica durante el tercer trimestre del año.

Durante la jornada se operaron u$s 801,3 millones en el mercado cambiario de contado, frente a los u$s 594,6 millones del viernes. Sin embargo, la mayor actividad no se tradujo en una recuperación de la oferta neta, ya que los pedidos de cobertura y las necesidades de pagos al exterior absorbieron los ingresos disponibles.

El dólar mayorista cerró en $1.593, después de alcanzar un máximo intradiario de $1.595. A medida que avanzaron las operaciones, los pedidos de cobertura y las necesidades de pagos al exterior impulsaron aumentos escalonados, mientras que una recuperación marginal de la oferta sobre el final apenas permitió moderar la cotización. El minorista superó por primera vez los $1.600 en el Banco Nación.

Dolarización y fuga

La tensión cambiaria presionó mayormente a los financieros. El CCL, que superó brevemente los $1.800, pero luego recortó su salto a 4,3 % y cerró a $1.795,98, con una brecha de 12,7 % frente al mayorista; en cambio el MEP cedió 0,6 % hasta los $1.690,64, desmarcándose del resto de los tipos de cambio. En tanto, el blue trepó $25 hasta los inéditos $1.717 en Rosario.

El incremento de la actividad también se trasladó al mercado de futuros, donde se negociaron u$s 1.866 millones, más del doble del volumen operado en contado. La elevada operatoria coincidió con la proximidad de los vencimientos de fin de mes y el cierre de posiciones vinculadas al dólar, factores que intensificaron la búsqueda de cobertura.

Tasas altas

En paralelo, las tasas de interés en pesos registraron una recuperación. La Tamar aumentó de 23,44 % a 23,75 % nominal anual, mientras que la Badlar avanzó de 22,13 % a 22,50 %.

La dinámica de las últimas ruedas también reabrió los interrogantes sobre la estrategia de intervención oficial. Según estimaciones privadas, el BCRA había utilizado recientemente futuros y títulos dólar linked para moderar las presiones sobre el mercado, aunque no existen datos confirmados que permitan establecer la magnitud de esas operaciones durante este martes.

En este contexto, la Secretaría de Finanzas anunció las condiciones de la licitación del próximo jueves, en la que buscará renovar vencimientos por unos $25,4 billones, de los cuales alrededor de $20 billones estarían en manos de inversores privados, de acuerdo con las estimaciones de la sociedad de Bolsa.

En paralelo, el gobierno deberá afrontar compromisos con bonistas privados por aproximadamente u$s 4.500 millones en enero de 2027, en un escenario en el que el financiamiento externo continúa siendo uno de los principales desafíos de la política económica.

Con el riesgo país cerca de los 1.100 puntos básicos, la posibilidad de refinanciar los vencimientos en el mercado internacional luce cada vez más lejana. La capacidad del gobierno para conseguir fuentes alternativas de financiamiento, recomponer las reservas y renovar la deuda en pesos estará en el centro de la atención de los inversores durante las próximas semanas.