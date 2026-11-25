El vehículo fue hallado una semana después de la denuncia en San Lorenzo. Además, arrestaron a dos mujeres por venta de drogas

La búsqueda de un auto robado en el Gran Rosario concluyó este martes con el hallazgo del coche y dos detenciones en un marco inusual. Los investigadores comprobaron que el vehículo había sido guardado a metros de una cámara de videovigilancia de la red pública.

La policía encontró el Ford Ka durante un allanamiento en San Lorenzo . La vivienda había sido identificada mediante el análisis de las grabaciones de la Central de Emergencias 911 con inteligencia artificial. Al mismo tiempo, el procedimiento derivó en la captura de dos mujeres jóvenes bajo sospecha por narcomenudeo en el cordón industrial .

El operativo concluyó con el secuestro de un trozo de cocaína y otras dosis fraccionadas de la misma droga en el domicilio apuntado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Además, los agentes se llevaron un arma de fuego.

El auto que recuperó la Policía de Investigaciones (PDI) era buscado desde el miércoles 18 de noviembre. Una joven de 28 años denunció que se lo habían robado en inmediaciones del barrio Fonavi Oeste .

Video: gobierno de Santa Fe.

A través del sistema Lince, los encargados de la pesquisa empezaron a rastrear el vehículo en el archivo de video de las cámaras de vigilancia pública. Un detalle clave para seguir a los ladrones fue la rotura del lado izquierdo del paragolpes trasero.

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La PDI consiguió reconstruir buena parte del trayecto de los delincuentes con el coche. De hecho, obtuvieron las imágenes del momento preciso en el que lo estacionaban dentro del garaje.

En base a esta evidencia, la fiscal Melisa Serena solicitó un allanamiento en Silverio Córdoba al 1600. El Ford Ka aún estaba guardado allí y fue retirado por orden judicial para avanzar en la investigación del robo. Previamente, un equipo de peritos identificó dos rastros en el vidrio de la puerta del conductor con el fin de atrapar a los ladrones.

Drogas y una pistola secuestrada

Además del hallazgo del vehículo con pedido de secuestro, la policía arrestó a una joven de 19 años identificada como Ornela L. por la tenencia de drogas para la venta en San Lorenzo. Lo mismo ocurrió con Brenda T. (27).

Las fuerzas de seguridad provinciales encontraron un trozo de cocaína y 51 envoltorios de la misma sustancia. En total, había 40,1 gramos de material estupefaciente.

Por otro lado, las jóvenes fueron detenidas por la tenencia ilegal de una pistola calibre 22. El arma de fuego tenía cargador y siete proyectiles. Además, los agentes encontraron una bala calibre 9 milímetros en el domicilio.

En el inicio del procedimiento, la policía demoró a una mujer de 74 años y a un hombre de 43 bajo sospecha por encubrimiento. Más tarde, la Fiscalía ordenó la liberación de ambas personas.