La representante de Puerto Rico, de 27 años, se impuso entre 116 candidatas en la 75º edición del certamen. Cómo le fue a la concursante argentina

Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, se quedó con el Miss Universo 2026 y marcó un hito en la historia del concurso: se convirtió en la primera madre en conquistar la corona . La joven, de 27 años, se impuso entre 116 candidatas durante la 75º edición del certamen, que se realizó en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Con este triunfo, Puerto Rico sumó su sexta corona en el concurso internacional de belleza. La edición, que celebró el llamado Aniversario de Diamante, también definió a las cinco participantes con mejores calificaciones.

Miss República Dominicana, Melissa Núñez, obtuvo el puesto de primera finalista, mientras que Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz, quedó segunda. El grupo de las cinco mejores candidatas se completó con Miss Nueva Zelanda, Georgia Waddington, y Miss Filipinas, Bea Millan-Windorski.

La victoria de Barreto también representó un cambio histórico para el certamen, que modificó sus reglas para permitir la participación de mujeres casadas y con hijos.

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Quién es Jennifer Barreto, la primera madre en ganar Miss Universo

La nueva Miss Universo tiene una hija de siete años, llamada Penélope, y casada con Yan Carlos Barreto Calderón. Nacida en Mayagüez, Puerto Rico, Barreto construyó una trayectoria profesional vinculada con la salud mental antes de ingresar al mundo del modelaje. Estudió Psicología y obtuvo dos maestrías: una en esa disciplina y otra en Trabajo Social.

También se especializó en intervención en situaciones traumáticas, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio.

A diferencia de otras participantes, Barreto no tenía una extensa experiencia en certámenes de belleza. Su recorrido comenzó en 2025, cuando representó al Municipio de San Sebastián en la competencia nacional y consiguió la corona de Miss Universo Puerto Rico 2026.

Después de obtener ese título, inició una preparación intensiva para competir a nivel internacional. Según detallaron medios especializados, no tenía experiencia en pasarela ni contaba con herramientas de comunicación y oratoria, dos aspectos importantes en las evaluaciones del concurso.

En 2021, además, comenzó a trabajar en Fort Cavazos, Texas, como especialista en prevención para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En ese puesto participó en programas de asistencia a familias militares y en la atención de situaciones de crisis, según informó Telemundo.

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La argentina Daiana Stefani Pereyra, de 28 años, no logró avanzar entre las 30 semifinalistas. La modelo y tripulante de cabina llegó al certamen en reemplazo de Tamara Rogouski, quien se retiró por motivos personales.

Pereyra había obtenido el puesto de primera finalista en el concurso nacional. Por ese resultado, recibió la designación para representar a la Argentina, de acuerdo con el orden de clasificación.