Tras el juicio realizado en Melincué, el hombre de 65 años recibió una pena de 10 años de cárcel. La víctima pertenecía a la misma comunidad religosa

Un pastor evangélico fue condenado a 10 años de prisión por abuso sexual de una mujer que acudía a su templo en Firmat . La sentencia recayó sobre Carlos Alberto Maldonado y fue dictada por el juez Adrián Godoy en un juicio oral que finalizó el martes en los tribunales de Melincué.

La fiscal que representó al Ministerio Público de la Acusación en el debate fue Vanina Servidio Pozzi. Al término del juicio, la funcionaria remarcó: “Valoramos que el magistrado decidió condenar al acusado y que hizo lugar a nuestro pedido de prisión preventiva”, subrayó y agregó que “analizaremos los fundamentos de la resolución para evaluar los pasos a seguir”.

Servidio Pozzi explicó que “el abuso sexual que se investigó fue cometido en horas de la mañana del jueves 14 de marzo de 2013, pero la víctima recién pudo develar lo ocurrido y hacer la denuncia en 2024”. En tal sentido, remarcó que “a partir de ese momento se ordenaron múltiples diligencias, se avanzó con la imputación a Maldonado, quien tiene 6 5 años, y así se llegó al juicio oral que finalizó este martes”.

“El ataque sexual fue cometido en la casa del condenado, a la cual fue la víctima a raíz de la relación que tenían porque él era pastor de la iglesia a la que la mujer asistía”, explicó la fiscal. Servidio Pozzi relató que “el condenado la invitó a ingresar a su casa, le ofreció tomar mate y le dijo que él ya había tomado”.

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En tal sentido, la fiscal agregó que “la mujer aceptó y luego de ingerir el agua comenzó a descompensarse y a sentirse con la presión baja, como si estuviera drogada. Maldonado le ofreció a la víctima acostarse en una cama, pero ella se negó”, señaló la fiscal, y añadió que “mientras estaba apoyada en la mesa agarrándose para no caerse, el pastor aprovechó esa situación de indefensión, abusó de ella y luego la amenazó para que no diga lo que había ocurrido”.

Maldonado fue condenado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado (por haber sido cometido por ministro de un culto). Si bien el condenado llegó en libertad al debate, la fiscal Vanina Servidio Pozzi solicitó la prisión preventiva y el magistrado hizo lugar al planteo.