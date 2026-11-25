El proyecto de ley tributaria beneficia a los contribuyentes que lleguen a fin de año sin deudas. El Inmobiliario Rural aumentará un 40% y se mantendrán las alícuotas de la patente automotor

Los contribuyentes santafesinos que lleguen al 31 de diciembre de 2026 sin deuda en el impuesto inmobiliario podrán acceder en 2027 a un descuento de hasta el 56% si optan por el pago anual, o del 43% si adhieren al débito automático. Así lo anunció este miércoles el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, al presentar el proyecto de ley tributaria 2027 , que prevé una actualización del 12% para el Inmobiliario y mantiene las alícuotas de la patente automotor.

La propuesta combina un premio al buen cumplimiento con bonificaciones según la modalidad de pago. Quienes estén al día al cierre de 2026 tendrán un 20% de descuento en las primeras cinco cuotas del Inmobiliario y quedarán eximidos de pagar la sexta .

“Además, si realizan el pago total anual (35% de descuento), podrán alcanzar un descuento del 56% para 2027”, explicó Olivares. Si eligen el débito automático, la bonificación del 15% por cuota llevará el descuento anual al 43%.

El ministro señaló que este año el 30% de los contribuyentes del Inmobiliario Urbano eligió pagar el año completo de una vez. En el Rural, la proporción llegó al 45%.

El proyecto fija una actualización del 12% para 2027, por debajo del 30,4% de inflación que la provincia proyecta para el cierre de 2026. Según las estimaciones que presentó Economía, la mitad de las partidas urbanas pagará el mínimo.

Inmobiliario Rural

En el Inmobiliario Rural, la suba será del 40% y el monto promedio se ubicará en $7.812 por hectárea. Olivares también confirmó que el proyecto mantiene los descuentos de entre el 30% y el 50% para pequeños propietarios que trabajan su propio campo y para arrendatarios e inquilinos de hasta 300 hectáreas.

Por otro lado, el proyecto de presupuesto 2027 prevé destinar al Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (Fias) la totalidad de la recaudación del Inmobiliario Rural que queda en manos de la provincia después de la coparticipación a municipios y comunas. Esos recursos financiarán obras de infraestructura para el sector agropecuario.

La propuesta mantiene las alícuotas de la patente automotor. Olivares explicó que, al comparar las valuaciones de los vehículos utilizadas para emitir el impuesto de 2026 con las que se tomarán para 2027, la variación fue inferior al 5%. El importe de cada boleta dependerá de la valuación que corresponda al vehículo.