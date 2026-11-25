La divisa informal aumentó $30 este miércoles en medio de una creciente tensión financiera. El riesgo país superó los 1.100 puntos básicos, el dólar oficial marcó nuevos máximos y cayeron los bonos y las acciones argentinas

El dólar blue volvió a subir este miércoles en Rosario y alcanzó un nuevo récord nominal histórico , en una jornada marcada por la creciente presión sobre el mercado cambiario, la caída de los bonos soberanos y las acciones argentinas y una nueva escalada del riesgo país.

En las cuevas y entre los arbolitos que operan en el microcentro rosarino, la divisa informal aumentó $30 y pasó a cotizar a $1.710 para la compra y $1.745 para la venta .

La nueva suba del dólar paralelo se produjo en un escenario de creciente incertidumbre financiera, en el que confluyen factores externos e internos. El endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, marcado por el aumento de las tasas de interés y las caídas bursátiles ante las dudas sobre el negocio de la inteligencia artificial (IA), encontró a la Argentina en una posición de particular vulnerabilidad.

A ese panorama se sumaron la publicación de indicadores económicos negativos y la incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027, factores que comenzaron a tener un mayor impacto sobre los activos argentinos.

El riesgo país superó los 1.100 puntos básicos

El riesgo país argentino subió por segunda rueda consecutiva y alcanzó valores que no se registraban desde las elecciones legislativas del año pasado. En las primeras operaciones de este miércoles, el indicador que elabora JP Morgan avanzó 34 unidades (3,11%) y se ubicó en los 1.128 puntos básicos.

Para encontrar niveles similares hay que remontarse al proceso electoral de 2025, cuando llegó a tocar un máximo de 1.456 puntos básicos.

El incremento está directamente relacionado con la caída de los precios de los bonos soberanos argentinos, que profundizaron sus pérdidas durante las últimas semanas. Este miércoles, los Bonares registraban bajas de hasta el 2% (AL31D), mientras que los Globales retrocedían hasta un 2,9% (GD35D).

“La fuerte suba del riesgo país, que pasó de un mínimo de 402 puntos en julio a 1100 puntos, junto con el salto de los dólares financieros, refleja el regreso de las dudas del mercado sobre la sostenibilidad del programa económico”, señaló Gustavo Araujo, jefe de investigaciones de Criteria.

El especialista explicó que el movimiento tuvo un disparador externo, marcado por la corrección de las acciones tecnológicas en Wall Street, la presión sobre las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense y la salida de capitales de los mercados emergentes, con Brasil como principal foco de tensión regional.

“Sin embargo, el impacto sobre los activos argentinos fue considerablemente mayor que en otros países de la región, lo que evidencia la vulnerabilidad estructural de la economía argentina asociada a la limitada capacidad de acumular reservas internacionales como para absorber shocks externos de esta magnitud”, agregó.

Con un riesgo país que prácticamente triplicó su valor en cuatro meses, al gobierno nacional se le aleja aún más la posibilidad de acceder a los mercados internacionales de crédito para refinanciar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera.

“Con el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ingreso por la venta del paquete accionario de AySA y el potencial desembolso de organismos internacionales, al Gobierno le faltarían cerca de US$2000 millones para cubrir los vencimientos de enero”, señalaron desde la consultora Analytica.

El dólar oficial también alcanzó nuevos máximos históricos

La presión alcista también se hizo sentir en el mercado cambiario oficial. El dólar mayorista avanzó $18,44 (1,16%) en las primeras negociaciones de este miércoles y alcanzó los $1.610,79, un nuevo máximo nominal histórico, aunque todavía se mantiene lejos del techo de la banda de flotación, establecido en $1.982,89.

En tanto, el dólar oficial minorista se vendía a $1.630 en las ventanillas del Banco Nación, tras registrar un incremento de $15 (0,9%), con lo que también estableció un nuevo récord nominal.

En lo que va del año, esta cotización acumula un aumento de $150 (10,1%), por debajo de la inflación del 26,3% registrada hasta octubre. Sin embargo, el dato que sobresale es la aceleración de las últimas semanas: solo en noviembre, el dólar oficial minorista aumentó un 4,5%.

Desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI) advirtieron que este miércoles sería otra jornada exigente para el mercado cambiario debido al fixing de la letra dólar linked de noviembre (D30N6), instancia en la que se determina el tipo de cambio de referencia para el pago de ese instrumento de deuda.

Tras el habitual canje mensual, el monto pendiente quedó en US$1.888 millones. Si bien se trata de una cifra relativamente menos desafiante que la de otros vencimientos, es la más elevada de las últimas tres operaciones de estas características.

“Recordemos que estas fechas suelen estar acompañadas de una mayor presión alcista sobre el tipo de cambio oficial, ante lo cual el BCRA tiende a apartarse del mercado de cambios para evitar sumar presión”, señalaron desde PPI.

Los dólares financieros operaron en baja

A contramano de lo que sucedió con el dólar blue y las cotizaciones oficiales, los dólares financieros registraron retrocesos este miércoles y recortaron la brecha cambiaria que se había ampliado durante las últimas ruedas.

El dólar MEP cedió $25,58 (1,5%) y se negoció a $1.665,06 en el mercado de capitales, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotizó a $1.756,17, unos $39,81 menos que en el cierre del martes, equivalente a una caída del 2,2%.

Fuerte caída de las acciones argentinas

Después del respiro que había tenido el mercado accionario durante los primeros días de la semana, este miércoles el S&P Merval volvió a operar en terreno negativo, en sintonía con las principales Bolsas del mundo.

El principal indicador de la Bolsa porteña retrocedía un 2,4% y cotizaba en 79.343 unidades, equivalentes a unos US$45 al ajustar su valor por el dólar contado con liquidación, con una baja del 0,1% en moneda estadounidense.

Entre las compañías que integran el panel principal, Metrogas encabezaba las pérdidas, con una caída del 5,1%. Le seguían Banco BBVA (-3,4%), Banco Macro (-3,1%), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) (-3%) y Central Puerto (-2,8%).

La tendencia negativa también se trasladó a Wall Street, donde la mayoría de las acciones argentinas que cotizan en el mercado estadounidense (ADR) operaba en baja.

Las pérdidas más pronunciadas se concentraban en el sector bancario. Los papeles de BBVA retrocedían un 8,9%, seguidos por los de Banco Supervielle (-5,1%) y Banco Macro (-4,7%).