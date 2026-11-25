El organismo ordenó retirar un aerosol sin registro sanitario y suspendió la rosiglitazona en todo el país por los riesgos cardiovasculares que presentaba

Anmat suspendió un spray deportivo que se vendía en Rosario por falta de registro sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) dispuso dos medidas sanitarias de alcance nacional: prohibió la comercialización y el uso de un spray deportivo sin registro sanitario que se vendía por internet y suspendió la elaboración, importación, comercialización y uso de la rosiglitazona , un principio activo utilizado para tratar la diabetes tipo 2.

A través de la Disposición 7556/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Anmat canceló en todo el país el uso, la distribución y venta de todos los lotes del producto "SPRAY FRÍO – GMP – Industria Argentina – cont. neto 440 ml".

El organismo inició la investigación después de recibir una denuncia por la oferta del aerosol en sitios web y plataformas de comercio electrónico . A partir de esa comunicación, personal del Departamento de Control de Mercado inspeccionó un establecimiento de MDF S.R.L., ubicado en Amenábar 934, en Rosario.

Durante el procedimiento, los inspectores encontraron 31 unidades del producto entre equipamiento deportivo. Los envases no tenían datos de lote, fabricante o importador responsable en la Argentina ni número de registro sanitario. El aerosol tampoco contaba con documentación que permitiera verificar sus características, fabricación, seguridad y trazabilidad.

La inspección determinó que MDF S.R.L. tenía habilitación municipal, pero no autorización sanitaria. Según la documentación oficial, la empresa reconoció que el spray carecía de registros y admitió que lo comercializó a través de plataformas digitales hasta el 10 de septiembre de 2026, cuando dieron de baja las publicaciones por falta de autorizaciones.

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La representante de MDF S.R.L. declaró que recibía el producto terminado de un proveedor de Lanús, provincia de Buenos Aires. Según su testimonio, ese proveedor incorporaba la marca GMP a pedido de la distribuidora.

En una segunda inspección, realizada en el domicilio que figuraba en esa documentación, los agentes fueron atendidos por el hijo del titular, quien sostuvo que su padre distribuía distintos artículos, entre ellos el spray, pero que no los fabricaba.

La Anmat también verificó que el producto no figuraba en el Registro de Especialidades Medicinales y que no existía una habilitación vigente para una firma denominada GMP. Tampoco encontró autorizaciones a nombre del proveedor para fabricar, importar o distribuir productos médicos o medicamentos.

Los inspectores retiraron una unidad como muestra y dejaron las otras 30 inmovilizadas en una caja cerrada y firmada, bajo custodia de la empresa, hasta que la autoridad sanitaria provincial determine su destino.

El organismo fundamentó la prohibición en la imposibilidad de garantizar la seguridad del producto. Según la disposición, se desconoce el material con el que está elaborado, sus características, su funcionalidad y su trazabilidad, por lo que no puede acreditarse que cumpla con las condiciones exigidas para su comercialización y uso.

Además, la Anmat prohibió a MDF S.R.L. distribuir y comercializar productos médicos destinados al tránsito interjurisdiccional y ordenó iniciar sumarios sanitarios contra la firma y contra Jorge Omar Kazlauskas, señalado en el expediente como proveedor del aerosol.

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Anmat suspendió la rosiglitazona por sus riesgos cardiovasculares

La segunda medida, establecida mediante la Disposición 7557/2026, suspendió la elaboración, importación, comercialización y uso de la rosiglitazona en la Argentina.

La decisión alcanza al ingrediente farmacéutico activo y a todas las especialidades medicinales que lo contengan, tanto como única droga como en combinación con otros componentes. También cancela los registros sanitarios y las autorizaciones de venta vigentes.

La entidad fundamentó la medida en una revisión del perfil de seguridad del medicamento, que tomó en cuenta antecedentes internacionales y datos de farmacovigilancia. Según el análisis, la rosiglitazona mantiene riesgos cardiovasculares que no pueden reducirse de manera suficiente con medidas adicionales.

Entre las complicaciones asociadas figuran el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva. La evaluación de organismos regulatorios internacionales, incluida la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), concluyó que la relación entre los beneficios y los riesgos del fármaco dejó de ser favorable.

Según detalla la disposición, el único producto registrado en el país que contenía rosiglitazona era GLIMIDE 8 MG, del Laboratorio Beta S.A., con certificado N.º 48.816.

Se trataba de comprimidos recubiertos de 8 miligramos, comercializados en blísteres de 30 unidades. La nueva normativa cancela su registro y obliga al laboratorio a retirar el medicamento del mercado e informar a la Anmat las acciones realizadas.

La resolución también impide iniciar nuevos trámites para inscribir medicamentos que contengan rosiglitazona en el Registro de Especialidades Medicinales. La medida entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Como parte de los antecedentes, el organismo citó datos de la base global de farmacovigilancia VigiBase, que reúne 93.204 reportes asociados con la rosiglitazona. Alrededor del 70% de esos registros estuvieron vinculados con trastornos cardíacos.

La Anmat advirtió que quienes incumplan la disposición podrán recibir sanciones contempladas en la Ley 16.463 y el Decreto 341/92, que regulan la fiscalización de medicamentos y otros productos vinculados con la salud.