La competencia marcará el cierre de la temporada 2026 de la Federación Santafesina (FST). Se disputará en el Rosario Rowing Club

Se baja el telón. La segunda edición del Interclubes de primera división Copa Vandalia se disputará del 1 al 6 de diciembre en el Rosario Rowing Club . La competencia reunirá a destacados exponentes del tenis regional, nacional e internacional y marcará el cierre del calendario 2026 de la Federación Santafesina de Tenis (FST) .

El certamen convocará a jugadores profesionales, extenistas, juniors con ranking internacional y jóvenes promesas, en una propuesta de alto vuelo que combina experiencia, presente y futuro del tenis. El público podrá disfrutar de todas las jornadas con entrada libre y gratuita.

Durante seis días, los equipos participantes buscarán quedarse con el título en una competencia que tendrá como atractivo el encuentro de distintas generaciones de deportistas dentro de una misma cancha. La modalidad de disputa será todos contra todos por zonas, y los equipos que sumen mayor cantidad de puntos avanzarán a las instancias decisivas.

Cada serie se jugará al mejor de dos partidos de singles y uno de dobles, un formato que promete cruces intensos y de gran paridad. De esta manera, durante casi una semana, los aficionados y amantes de la raqueta tendrán la posibilidad de disfrutar de encuentros de alto nivel y acompañar a sus equipos.

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Una vez finalizado el Interclubes, se llevará a cabo la ceremonia de premiación, con la entrega de la Copa Vandalia al equipo campeón y reconocimientos para los otros tres conjuntos que alcancen las instancias finales y ocupen del segundo al cuarto puesto. Además, se otorgarán distinciones especiales a quienes trabajaron y colaboraron en la puesta en marcha y organización del certamen.

Como antecedente, en la primera edición disputada en 2025 Ceca Tenis se consagró campeón tras vencer en la final a Remeros Alberdi. El tercer puesto quedó en manos de Sorrento Open, mientras que Gimnasia y Esgrima completó el podio de los cuatro mejores equipos.

Con una convocatoria que reúne trayectoria, talento y nuevas generaciones, la Copa Vandalia se prepara para cerrar la temporada de la FST con una semana de competencia, camaradería y celebración, reafirmando el crecimiento de los clubes y el desarrollo de este deporte en la región.

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Los menores destacados de la FST

La actividad tendrá continuidad con el cierre de año de la Federación Santafesina de Tenis, que se llevará a cabo en el court central del Rosario Rowing Club. En ese marco, se reconocerá a los jóvenes tenistas que tuvieron actuaciones destacadas a lo largo de la temporada, tanto por su crecimiento y proyección dentro de la disciplina.

Durante el encuentro se proyectará un video que repasará las principales actividades desarrolladas por la FST durante 2026 y se entregarán distinciones a los jugadores de las categorías menores que sobresalieron por sus logros, compromiso y evolución deportiva, poniendo en valor el trabajo formativo y el desarrollo de las nuevas generaciones del tenis en la región.