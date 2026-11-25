A seis años del asesinato del empresario santafesino, comenzó el juicio federal por las irregularidades que permitieron que familiares y allegados retiraran bolsos con dinero sin control judicial.

El local de Oldani en la galería Rivadavia, ubicada en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, de donde desapareció el dinero tras el crimen del dueño.

Hugo Oldani tenía 67 años y una carrera consolidada en el rubro turístico en la ciudad de Santa Fe . El día que lo mataron de un disparo durante un asalto a plena luz del día en su local de una galería céntrica de la capital provincial, las cámaras de seguridad registraron poco después a allegados saliendo con bolsos, una mochila y una caja. El contenido, se estima, era el dinero en efectivo atesorado en la oficina: 1,1 millón de dólares más 3 millones de pesos que no figuraron en ningún acta. Seis años después comenzó el juicio por la fuga de ese dinero contra una fiscal y un policía acusados de encubrimiento y fallas en la cadena de custodia de la escena.

El debate arrancó este miércoles ante el Tribunal Federal Oral de Santa Fe integrado por los jueces Luciano Lauría, José María Escobar Cello y Emilio Rosatti. Los acusados son la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Cristina Ferraro , quien afronta cargos por encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionaria pública, y el policía retirado Julián Nizzo , quien estaba asignado a la custodia de la agencia de viajes, por fallas en la custodia de la escena y el retiro de fondos. Un día antes del inicio del debate, tres imputados civiles evitaron el banquillo tras acordar una reparación económica.

La audiencia por las irregularidades cometidas tras el crimen en la galería Rivadavia comenzó a las 8.30 en la sede judicial de Primera Junta al 2600. El fiscal general Martín Suárez Faisal buscará determinar las responsabilidades penales en torno a las fallas en la custodia de la escena del crimen y del local, de donde familiares de la víctima extrajeron bolsos con una significativa cantidad de dinero que no pasó por control judicial ni de los peritos. Esta situación motivó una investigación paralela sobre el funcionamiento de una cueva financiera en el lugar.

Estantes vacíos

Hugo Oldani fue asesinado el 11 de febrero de 2020 en la agencia Oldani Turismo, ubicada en la galería Rivadavia, de Rioja 2441, en pleno centro santafesino. Entre las 17.45 y las 18, cuando atendía su local, una pareja joven entró al negocio y le apuntó con un arma con fines de robo, según determinó la investigación del homicidio, si bien nunca se precisó si se llevaron algo del local. El empresario recibió un impacto de bala calibre 9 milímetros en la zona del tórax y el abdomen. A pesar de ser sometido a una cirugía de urgencia en el Hospital Cullen falleció esa misma noche, con graves lesiones en órganos abdominales.

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El juicio en curso, que continuará a lo largo de cinco jornadas en diciembre, se centra en lo que ocurrió durante la inspección de la escena del crimen. Peritos de la ex Agencia de Investigación Criminal (AIC) detectaron entonces una importante masa de dinero en efectivo —pesos y dólares— dispuesta en estanterías y dentro de una caja fuerte. Sin embargo, el dinero no fue secuestrado ni contabilizado en las actas oficiales. Fue retirado del local en bolsos y mochilas por familiares y allegados de la víctima en momentos en que la fiscal Ferraro permanecía en el lugar. La funcionaria actuó inicialmente en la causa pero luego fue apartada. En 2022 la Legislatura provincial la suspendió por 150 días.

La cueva y las fallas

La falla fue denunciada en manera formal por el entonces ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, ante la Fiscalía Federal N° 2. La causa se desdobló en dos. Una, por la existencia de una cueva o mesa de dinero clandestina: según se denunció entonces, el empresario manejaba dinero de la policía santafesina y de empresarios de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

La investigación determinó que al menos entre 2018 y febrero de 2020 el local operó de forma habitual en la compraventa de divisas, descuento de cheques y préstamos sin autorización del Banco Central. Este legajo se cerró en marzo pasado con un ofrecimiento económico de los diez implicados —entre ellos una hija de Oldani— de 107 millones de pesos que se destinaron a obras de infraestructura el estadio y el gimnasio de la Universidad Técnica Nacional (UTN) en Santa Fe.

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Otra causa investigó las anomalías en el resguardo de la escena del hecho y la cadena de custodia, asunto ahora en juicio. Durante el debate está prevista la producción de prueba testimonial —serán citados 27 testigos, entre ellos Sain— y material antes de los alegatos de clausura de las partes y la lectura del veredicto.

Acuerdos previos

En las horas previas a la apertura del debate, otros tres acusados por las maniobras acordaron salidas alternativas para evitar llegar a juicio mediante el pago de una reparación económica.

Son José Luis Hernández, yerno de Oldani; Virginia Andrea Venetucci, amiga de la familia y asesora letrada de la Policía de Santa Fe al momento de los hechos y Diego Marcos Medera, expareja de una de las empleadas de la agencia comercial.

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Los tres involucrados estaban señalados por haber participado directamente en las maniobras de extracción y ocultamiento de las divisas sacadas del local en mochilas. En acuerdos propuestos por sus defensores, Hernández y Venetucci homologaron un acuerdo económico por el cual donarán 30 millones de pesos a instituciones que atienden a familiares inundadas por el fenómeno de El Niño en Santa Fe. Medera aportó 10 millones de pesos para la sede santafesina de la UTN. Una vez acreditados los pagos, se extinguirá la acción penal respecto del grupo.

Las condenas por el crimen

Según la investigación fiscal, el golpe fue preparado por una banda que realizó tareas de inteligencia previa y utilizó un automóvil Toyota Corolla para trasladar y rescatar a los ejecutores. Hubo cinco acusados por intervenir en el crimen. Como autor material fue detenido tras el hecho Cristian Bruno Figueroa, quien se quitó la vida mientras cumplía prisión preventiva en la cárcel de Las Flores en 2020.

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Juan Manuel Ruffino, conductor del vehículo en el que se movió la banda, fue condenado en un juicio oral de marzo de 2023 a prisión perpetua como como partícipe principal de un homicidio doblemente agravado, por el uso de arma de fuego y criminis causa (es decir, cometido para robar), además de un robo doblemente agravado en tentativa.

Andrés Federico Kaipl, relacionista público acusado de realizar inteligencia previa y escoltar la operación en un Fiat Palio oscuro, recibió en aquel juicio 22 años de prisión como partícipe secundario, pero tras las apelaciones la Cámara agravó su pena a prisión perpetua.

Brian Nahuel Damiani actuó como campana en la puerta de la galería y acordó una pena en juicio abreviado a 12 años de prisión. En tanto que una adolescente de 17 años al momento del hecho recibió condena a 10 años de prisión en la Justicia de Menores por ingresar a la oficina junto al asaltante.