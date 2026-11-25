El agua ya llega a pocos centímetros de las casas ubicadas en las zonas más bajas, sobre la desembocadura del Saladillo

En las zonas más bajas del barrio Mangrullo, el agua ya llega a escasos centímetros de las casas.

"Empezamos a dormir con un ojo abierto y otro cerrado", dice Ángel Rodríguez, un hombre de 41 años nacido y criado en barrio El Mangrullo. El Paraná, símbolo de la cultura y la identidad del vecindario , en las últimas semanas se convirtió en un motivo de preocupación para las familias cuya vida y destino están indisolublemente ligados al agua . Con el río acercándose a su nivel de alerta (ayer llegó a los 4.94 metros, a la altura del puerto de Rosario), las amenazas son dobles: por un lado, en un grupo de casas el agua ya llegó a pocos centímetros; por el otro el nivel del río ya alcanza la parte más baja del puente desde el cual se accede al barrio, por lo que temen quedar aislados.

La zona baja del Mangrullo, lindera al Saladillo, es uno de los puntos vulnerables frente a esta crecida del Paraná que las autoridades locales siguen con atención , sobre todo por un posible desborde del arroyo. El vecindario se encuentra en la zona sur, en unas 16 hectáreas ubicadas entre la ribera del Paraná, la avenida de Circunvalación y la desembocadura del Saladillo.

De acuerdo al último censo del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), correspondiente a 2003, en el barrio mangrullo viven 506 familias , en hogares carentes de todo tipo de servicios. La conexión a la energía eléctrica y al agua es irregular, no tienen red cloacal y el gas llega sólo en garrafa.

Rodríguez tiene 41 años, nació y vivió siempre en el barrio, donde hace unos diez años formó la asociación Aguas del Paraná, que todos los lunes y miércoles tiene un merendero a donde concurren unas 347 personas y los viernes preparan también la cena. La crecida del río, dice, los tiene "muy preocupados". Según explica, " hay unas seis familias que viven sobre la desembocadura del arroyo y tienen el agua a escasos metros de la puerta de su casa" .

Y esta semana "la altura del río subió un poco más, quedando muy cerca del nivel de alerta". Desde la institución, apunta, están "monitoreando día a día", en contacto con las autoridades del Distrito Sur y de Protección Civil, la situación del barrio. "Hay casas que están en problemas porque cuando pasan las lanchas hacen olas y los terrenos se socavan", explica.

La otra preocupación pasa por el estado del puente de calle Mangrullo, el único acceso que existe al barrio. Hasta hace algunos meses, los pescadores solían pasar con sus canoas por debajo de la estructura, actualmente el agua ya llega a la parte de abajo de la conexión. "Es un puente muy maltratado por el constante paso de camiones, por eso genera desconfianza", advierte.

Memorias de otras crecidas

La mayoría de los vecinos del barrio tiene recuerdos de otras crecidas del Paraná. En 2015, quienes vivían en las zonas más bajas tuvieron que dejar sus casas. Cuatro años antes el agua había llegado a las viviendas, pero no pasó del umbral. Los más grandes recuerdan también la inundación del 66, cuando el agua obligó a buscar refugio y a desplazarse en canoas en sectores afectados.

"A mi casa llegó el agua varias veces —dice Ángel—.Yo me acuerdo principalmente de la del 2015, ese año perdimos todo. Muchas familias se tuvieron que evacuar en La Rural. Cuando el agua baja todo queda tapado de barrio. Es como empezar de nuevo", relata y afirma que "hay vecinos, personas mayores, que vivieron ya tres inundaciones. La última los agarró de noche, perdieron lo poco que tenían y tienen miedo de volver a pasar por lo mismo. Por eso estamos durmiendo con un ojo abierto y otro cerrado".

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En las últimas semanas, desde la asociación Aguas del Paraná iniciaron una colecta de donaciones (necesitan alimentos, pero también espirales, repelente y elementos de limpieza) que reparten entre los vecinos del barrio, en la zona de islas y de otros barrios de pescadores de zona sur.

El Paraná, a los saltos

La crecida del Paraná cambió completamente la fisonomía del Mangrullo. Las riberas están llenas de camalotes y las calles se llenan de nuevos pobladores: víboras, muy temidas, y familias enteras de carpinchos. El río dio un nuevo salto en Rosario, alcanzando los 4.99 metros de altura frente a la ciudad en la medición de este martes por la mañana. Aunque al mediodía el río bajó unos milímetros, ubicándose en 4.94, Prefectura Naval Argentina confirmó que se llegó a menos de un centímetro de la declaración de alerta por el incremento de la altura del gran río marrón.

Dentro a los parámetros que replica el organismo, el alerta en Rosario se declara cuando el Paraná alcanza una altura de 5 metros. El registro oficial llegó a acercarse a ese punto después de más de dos meses de un incremento alimentado por las lluvias abundantes registradas en el norte argentino y en Brasil. El río ya había alcanzado una marca de 4,90 metros el martes 17 de noviembre y luego se produjo un leve descenso.

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El nuevo salto se dio en un contexto en el que otras tres ciudades de la provincia ya superaron largamente el límite de alerta y se encuentran en nivel de evacuación. Tal es el caso de Reconquista (5,31 metros), San Javier (7,55) y la ciudad de Santa Fe (5,80).

Un barrio con historia

El barrio El Mangrullo comenzó a formarse a mediados del siglo pasado. Y desde hace décadas, sus vecinos reclaman por las dificultades de acceso y la falta de servicios básicos, saneamiento y transporte.

De acuerdo al relevamiento realizado por la Fundación Banco Municipal de Rosario, a principios de los 90, los primeros habitantes del barrio empezaron a llegar en la década del 50. La mayoría, familias de pescadores, changarines y empleadas domésticas que encontraron en esa zona "inundable, por el desborde del río Paraná, y con alto nivel de contaminación sobre el arroyo Saladillo" un lugar en el mundo.

Por entonces, apunta el trabajo, "el 80 por ciento de las viviendas no son precarias", construidas con cemento, chapas y bloques; el resto se levantaron con materiales de desecho.

En los últimos años se impulsaron iniciativas y licitaciones para intervenir el frente costero y portuario en la confluencia del río Paraná y el arroyo Saladillo, buscando combinar actividad productiva y portuaria, con oportunidades de empleo y recuperación de espacios públicos.

A mediados de octubre pasado el gobierno provincial presentó los pliegos de una licitación pública para la recuperación del frente costero del barrio, mediante la instalación de guarderías náuticas, sectores gastronómicos, la apertura de calles y la creación de un gran parque público y un espacio para el desarrollo de la pesca.

Mientras todo esto suceda, sus vecinos siguen en duermevela los movimientos del Paraná.