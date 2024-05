"Gran Hermano": la arriesgada jugada del líder de la semana que le costó una sanción

Al conocer toda la casa la estrategia de los “bros”, alianza conformada por Bautista, Martín “el Chino” y Nicolás , los “hermanitos” apuntaron hacia ellos en el confesionario, con la salvedad que el uruguayo no podía ser nominado, ya que, al ganar la prueba semanal, cuenta con inmunidad.

No obstante, Bautista, quien debía tomar esta decisión, se sentía a gusto con la placa de esta semana, y no veía la necesidad de modificarla. Los nominados de esta semana van de acuerdo a la estrategia planeada por el grupo de los “bros”.

En ese sentido, el joven uruguayo hizo todo lo posible para evitar tomar la decisión, lo que terminó enfureciendo a Gran Hermano, quien sancionó a Bautista y le quitó sus privilegios de líder.

La arriesgada jugada del líder de la semana de “Gran Hermano” que le costó una sanción

Para fortuna de los “bros”, la placa de nominación quedó conformada tal cual lo habían planeado. Por ese motivo, Bautista, líder de la semana, no deseaba hacerle ningún tipo de modificación, aunque haberse coronado como el ganador del desafío se lo exigía. En ese marco, el uruguayo comenzó a armar toda una jugada para evitar tomar la importante decisión.

Para empezar, el joven hizo algo prohibido: contarle previamente a sus compañeros a quién iba a salvar. “Zoe o Virginia”, dijo el uruguayo enfrente de todos. Además, comenzó a desplegar especulaciones sobre a quién le convenía subir a placa. Este tipo de conducta está penada en el reality show, y pueden ocasionar una sanción.

Dicho y hecho, la actitud de Bautista terminó enfureciendo a Gran Hermano, quien se hizo presente en la casa a través de su característica voz en off. “Bautista, tras la conformación de la placa de nominados, te escuché en más de una oportunidad charlar con varios compañeros y expresar a viva voz tu decisión de a quién bajar y a quién subir de placa”, comenzó el “Big”.

“Independientemente de los nombres que mencionaste, el solo hecho de hablar del tema, implica una clara desobediencia. De hecho, hasta tus mismos compañeros te advirtieron que lo que estabas haciendo te exponía a una sanción. En otras ocasiones, ya habías sido líder y tu comportamiento siempre fue correcto conforme al reglamento”, continuó Gran Hermano.

“Tu proceder, Bautista, me obliga a tomar medidas”, le anticipó y explicó: “Y son las siguientes: no podrás bajar a un compañero de placa, ni subir a otro. No recibirás el premio de liderazgo que estaba estipulado para vos. Y, por último, a partir de este momento, dejás de ser el líder de la semana. Gracias”, cerró Gran Hermano, ante la atenta mirada del jugador.

Aunque el uruguayo recibió un sermón del “Big”, la placa terminó quedando tal cual como el grupo de los “bros” deseaban. Al final de la noche, y en conversación con Santiago Del Moro, Bautista se sinceró: “Lo hice deliberadamente, lo asumo. Creo que la placa se conformó de la manera que mis compañeros eligieron, votando y pensé que así estaba bien. Era una placa, dentro de las posibilidades que habíamos hablado, que pensamos”.

De esta manera, la placa de este domingo no terminó sufriendo ninguna modificación. Darío, Nicolás, Manzana, Martín, Florencia y Mauro siguen nominados.