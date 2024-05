"Gran Hermano": en un clima de tensión, se conocieron los nominados de esta semana

Embed

De esta manera, los “hermanitos” se dirigieron al confesionario y, con sus votos, le declararon la guerra a los “bros”. Vale aclarar que Bautista, quien forma parte del trío, es el líder de esta semana, por lo que no puede ser nominado por sus compañeros. Además, este jueves por la noche tendrá la posibilidad de salvar a un participante y subir a placa a otro.

Cómo votaron los “hermanitos” y cómo quedó la placa de “Gran Hermano”

En un clima de tensión, los hermanitos se dirigieron al confesionario. El primero en ingresar fue Emmanuel, quien no se guió por lo acordado con el resto de la casa, y emitió sus votos guiándose por sus afinidades personales. Por este motivo, le dio dos votos a Mauro, con quien está enemistado hace tiempo, y uno a Nicolás.

Luego fue el turno de Mauro, quien, todavía molesto con el peluquero, le dio dos votos a Emmanuel y uno a Florencia. Tercero pasó Nicolás, participante que se mantuvo fiel a lo acordado con los “bros” y nominó a Manzana y Zoe.

Darío ingresó al confesionario y apuntó directamente hacía el trío que quedó expuesto, y le dio dos votos a Nicolás y uno a Martín. Cuando Juliana “Furia” ingresó al confesionario y desplegó la misma estrategia, y votó a los dos “bros” que podían ser nominados, Bautista se salvó por ser el líder de la semana.

Virginia, la humorista platense, también nominó de la misma manera: dos votos para Nicolás y uno a Martín. “Lo que vi no me sorprendió para nada, pero fue fuerte. No me ayudó demasiado, no me cambia lo que iba a votar. El público sabe que es un grupo que quiero que se achique”, explicó la hermanita al expedir sus votos.

El resto de la casa votó de la siguiente manera: Zoe (dos votos a Virginia y uno al Chino), Florencia (dos votos Mauro y uno Martin), Manzana (dos votos a Nicolás y uno a Martin), Martin (dos votos a Manzana y uno a Florencia) y Bautista (dos votos a Manzan y uno a Florencia).

Al final de la noche, la gala de nominación terminó con Darío, Nicolás, Manzana, Martin, Florencia, Mauro, Virginia, Emmanuel y Zoe en placa. Todavía resta conocer la decisión de Bautista, el líder de la semana, quien podrá salvar a un compañero y nominar a otro.