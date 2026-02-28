La Capital | El Mundo | Irán

Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación "Rugido del León"

El presidente norteamericano Donald Trump confirmó el despliegue militar en Medio Oriente y anunció: "Van a caer bombas en todos lados"

28 de febrero 2026 · 09:21hs
En la capital de Irán se registraron explosiones.

Foto: AP Photo/Leo Correa.

En la capital de Irán se registraron explosiones.

Los gobiernos de Israel y Estados Unidos iniciaron este sábado a la madrugada un ataque militar en Irán. Fuentes oficiales confirmaron el inicio de la operación "Rugido del León" con el objetivo de prevenir el desarrollo y uso de armas nucleares en este último país.

El presidente norteamericano Donald Trump aseguró que el despliegue de las fuerzas armadas de ambos países será sostenido y apunta a terminar con el régimen en Teherán por cuestiones de seguridad. "Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria misilística, será totalmente eliminada. Vamos a aniquilar su marina y vamos a asegurarnos de que sus brazos terroristas ya no puedan desestabilizar la región ni el mundo", enfatizó.

A primera hora de la mañana argentina, el primer ministro Benjamín Netanyahu agradeció la colaboración de Estados Unidos y el "liderazgo histórico" del mandatario. A su vez, anunció: "Ha llegado la hora de que toda la gente, los persas, kurdos, azeríes, baluchíes y ahvazíes, se libere del yugo de la tiranía y abran el camino hacia un Irán libre y pacífico".

Operación "Rugido del León" en Irán

Los primeros reportes de emedios locales dieron cuenta de explosiones se escucharon en el centro de Teherán. Más tarde surgieron avisos similares en otras cuatro ciudades: Isfahán, Karaj, Kermanshah y Qom.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2027654336138924410&partner=&hide_thread=false

Durante el anuncio de la operación militar, Trump les ofreció "inmunidad completa" a la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas y toda la policía. "Bajen las armas y serán tratados justamente o deberán enfrentar la alternativa de una muerte segura", expresó.

>> Leer más: Trump aseguró que está dialogando con los "más altos mandos" de Cuba y que llegarán a un acuerdo

Por otro lado, el jefe del Estado norteamericano le habló al pueblo iraní: "La hora de su libertad ha llegado. Quédense refugiados, no dejen sus casas. Van a caer bombas en todos lados. Cuando terminemos, tomen el gobierno". Así ratificó el plan para derribar al régimen actual en Medio Orientee.

"Probablemente esta será la única oportunidad para varias generaciones. Esta es la chance de tomar el control de su destino. Este es el momento de la acción, no lo dejen pasar", dijo el presidente estadounidense. Por su parte, Netanyahu apuntó contra la figura de Alí Jamenei, líder supremo: "Durante 47 años, el régimen del ayatolá ha clamado muerte a Israel y muerte a los americanos. Ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos americanos y masacrado a su propio pueblo".

La respuesta de Irán

Después del reporte de las explosiones y los mensajes de los mandatarios, Irán lanzó ataques con misiles hacia bases estadounidenses de la región. La lista de objetivos incluye instalaciones en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahrein y Kuwait.

Voceros del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas dejaron en claro que la respuesta ante la operación "Rugido del León" no se hará esperar. "Cualquiera que ayude a Israel será nuestro objetivo", aclararon en cuanto al seguimiento de la actividad militar en Medio Oriente.

De acuerdo a las fuentes antes mencionadas, la agencia iraní Mehr dio cuenta del lanzamiento simultáneo de misiles contra las mayores bases estadounidenses. En esa nómina aparecen Al Udeid (Qatar), Al Salem (Kuwait), un objetivo en Bahrein y Al Dhafra (EAU).

"No debemos permitir que este régimen asesino tenga armas nucleares que serían una amenaza para toda la humanidad", advirtió Netanyahu. A continuación, aseveró: "Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiete pueblo iraní se haga cargo de su destino".

Noticias relacionadas
Pipo Chavarría, detenido en España.

Un narco ecuatoriano acusó al presidente Noboa de encargar un asesinato

mexico violento: denuncian unas 500 publicaciones falsas para crear miedo

México violento: denuncian unas 500 publicaciones falsas para crear miedo

brasil: dos condenados a 76 anos por el crimen de la concejala marielle franco

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco

Emmanuel Macron agradeció el labor de Laurence des Cars como directora del Museo Del Louvre

Renunció la directora del Museo Del Louvre: qué dijo Emmanuel Macron y quién será el reemplazante

Ver comentarios

Las más leídas

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

Lo último

Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación Rugido del León

Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación "Rugido del León"

Gran Hermano Generación Dorada: una nueva resurrección de un formato conocido

"Gran Hermano Generación Dorada": una nueva resurrección de un formato conocido

Un thriller psicológico español la rompe en Netflix

Un thriller psicológico español la rompe en Netflix

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Provincia y municipio trabajan juntos para penar a quienes arruinan el mobiliario urbano. La propuesta que tomó vuelo en el Concejo
Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación Rugido del León
El Mundo

Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación "Rugido del León"

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos
Información general

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río
La ciudad

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

Rugby: Ignacio Gandini: Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Ignacio Gandini: "Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Ovación
Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut
Ovación

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

En los clásicos no importa cómo viene cada uno, son partidos aparte

"En los clásicos no importa cómo viene cada uno, son partidos aparte"

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newells

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newell's

Policiales
Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC
LA CIUDAD

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito
La Ciudad

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos
LA REGION

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop
La Ciudad

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre
La Ciudad

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar
POLICIALES

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario
La Ciudad

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento
La Ciudad

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina
Policiales

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Por Brian Tieppo / Director del Centro de Estudios Colectiva
Economía

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre
Información General

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado
Política

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes
La Ciudad

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte
Politica

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas
POLICIALES

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas