Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

El Salaíto visita este sábado, a las 17, a Defensores de Cambaceres, por la segunda fecha del torneo de la Primera C.

El capitán Bruno Cabrera, en el debut ante Juventud Unida. Argentino irá por el primer éxito de la temporada 2026 en la Primera C, ante Defensores de Cambaceres.

Gustavo de los Ríos / La Capital

Argentino visitará este sábado a las 17 a Defensores de Cambaceres, por la segunda fecha del torneo de Primera C. El Salaíto buscará recuperarse de la caída en el estreno como local, donde sufrió una inmerecida derrota por 1 a 0 ante Juventud Unida, en el José Martín Olaeta.

Aquella jornada hizo todo bien en el juego, buscando asociaciones y contó con las mejores jugadas, pero en un pequeño error, en la única del rival, lo perdió.

Esta vez deberá ajustar los pequeños detalles para sumar los primeros puntos en la temporada 2026 en la zona A.

Los once del salaíto

Argentino alistará a Franco Puppo; Manuel Báez, Luciano Cáceres, Bruno Cabrera y Juan Ignacio Braña; Carlos Raga, Manuel Correa, Julián Andrada y Wilfrán Orejuela; Dago Sánchez y Facundo Aronna.

El director técnico José Previtti además convocó a Francisco Oliveras, Lautaro Pino, Ignacio Valles, Joaquín Cejas, Diego Albornoz, René González, Juan Cisneros, Milton Espíndola y Rodrigo González.

El Charrúa y Leones

Mientras que por la zona B de la Primera C, Leones FC, el equipo que preside Matías Messi, visitará a Central Ballester en su estreno oficial en la categoría (se había postergado el partido de la primera fecha ante El Porvenir), este lunes, a las 17, como visitante y a puertas cerradas.

Mientras que Central Córdoba debutará de local el martes, a las 20, ante Cañuelas, en el Gabino Sosa. En la primera fecha el Charrúa venció 1 a 0 a Muñiz de visitante.