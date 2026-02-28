La Capital | Ovación | Argentino

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

El Salaíto visita este sábado, a las 17, a Defensores de Cambaceres, por la segunda fecha del torneo de la Primera C.

28 de febrero 2026 · 06:30hs
El capitán Bruno Cabrera

Gustavo de los Ríos / La Capital

El capitán Bruno Cabrera, en el debut ante Juventud Unida. Argentino irá por el primer éxito de la temporada 2026 en la Primera C, ante Defensores de Cambaceres.

Argentino visitará este sábado a las 17 a Defensores de Cambaceres, por la segunda fecha del torneo de Primera C. El Salaíto buscará recuperarse de la caída en el estreno como local, donde sufrió una inmerecida derrota por 1 a 0 ante Juventud Unida, en el José Martín Olaeta.

Aquella jornada hizo todo bien en el juego, buscando asociaciones y contó con las mejores jugadas, pero en un pequeño error, en la única del rival, lo perdió.

Esta vez deberá ajustar los pequeños detalles para sumar los primeros puntos en la temporada 2026 en la zona A.

Leer más: El último gran batacazo en el clásico rosarino: el ganador impensado que rompió los pronósticos

Los once del salaíto

Argentino alistará a Franco Puppo; Manuel Báez, Luciano Cáceres, Bruno Cabrera y Juan Ignacio Braña; Carlos Raga, Manuel Correa, Julián Andrada y Wilfrán Orejuela; Dago Sánchez y Facundo Aronna.

El director técnico José Previtti además convocó a Francisco Oliveras, Lautaro Pino, Ignacio Valles, Joaquín Cejas, Diego Albornoz, René González, Juan Cisneros, Milton Espíndola y Rodrigo González.

El Charrúa y Leones

Mientras que por la zona B de la Primera C, Leones FC, el equipo que preside Matías Messi, visitará a Central Ballester en su estreno oficial en la categoría (se había postergado el partido de la primera fecha ante El Porvenir), este lunes, a las 17, como visitante y a puertas cerradas.

Mientras que Central Córdoba debutará de local el martes, a las 20, ante Cañuelas, en el Gabino Sosa. En la primera fecha el Charrúa venció 1 a 0 a Muñiz de visitante.

Noticias relacionadas
Los salaítos, concentrados para jugar este sábado en el José Olaeta para ir por Juventud Unida. Argentino renueva la ilusión.

Argentino arranca la aventura en la Primera C: todo lo que hay que saber

Ignacio Gandini ingresa al campo de juego con la mascota de Capibaras XV en sus manos. El tercera línea de Duendes es uno de los jugadores más experimentados del plantel. Foto: Gentileza Lucia Rios/Gaspafotos/SRA

Rugby: Ignacio Gandini: "Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado"

Regiardo y Ledesma palpitaron el gran clásico del domingo y expresaron sus sensaciones en la previa.

"En los clásicos no importa cómo viene cada uno, son partidos aparte"

Williams Barlasina saluda a Gabriel Arias, reemplazado en el arco de Newells por lesión.

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Lo último

Rugby: Ignacio Gandini: Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado

Rugby: Ignacio Gandini: "Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado"

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa reveló un fuerte flujo de viajantes por el país pero con menor poder de compra. Santa Fe fue una de las provincias más visitadas

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos
Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río
La ciudad

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo
Economía

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Ovación
Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut
Ovación

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

En los clásicos no importa cómo viene cada uno, son partidos aparte

"En los clásicos no importa cómo viene cada uno, son partidos aparte"

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newells

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newell's

Policiales
Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario
La Ciudad

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento
La Ciudad

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Por Brian Tieppo / Director del Centro de Estudios Colectiva
Economía

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre
Información General

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado
Política

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes
La Ciudad

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte
Politica

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas
POLICIALES

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
Política

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados
Política

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos
Policiales

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario
Policiales

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral
La Ciudad

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco
La Ciudad

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional
El Mundo

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España
Ovación

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España