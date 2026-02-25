La Capital | Ovación | Central

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

El exdefensor Canalla, que jugó bajo las órdenes del Chacho Coudet, estuvo en el reality de Telefe acompañando a su pareja

25 de febrero 2026 · 14:46hs
Dylan Gissi

Dylan Gissi, ex-Central, acompañó a su novia su ingreso a Gran Hermano.

La novia de Dylan Gissi, exjugador de Central, ingresó a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" este martes y sorprendió al fútbol del ascenso, mientras su pareja disputa la Primera Nacional con Nueva Chicago. Cinzia Francischiello le dio un giro inesperado a la relación, luego de la polémica que involucró al defensor.

Previo al ingreso de la venezolana a la casa más famosa del país, Gissi protagonizó un escándalo mediático cuando confesó públicamente haber cobrado “incentivos” económicos. “Atlético de Rafaela nos dio cinco millones de pesos por ganarle a Brown de Adrogué”, admitió sin dudar el jugador de origen suizo durante una entrevista.

Aquellas declaraciones hacían referencia a un partido clave de septiembre de 2024. En ese momento, Atlanta, equipo en el que Gissi jugaba por entonces, le ganó 1-0 al Tricolor y favoreció directamente a la Crema en la disputa por la permanencia.

Luego de que la frase explotara en las redes sociales y comenzara la polémica, Gissi aclaró que creía en la “honestidad e integridad del fútbol”, pero el escándalo escaló y derivó en su salida temporal del fútbol argentino, que lo llevó a reacomodar su carrera.

Dylan Gissi Cinzia Gran Hermano

Quién es Cinzia Francischiello, novia de Dylan Gissi

La joven venezolana Cinzia Francischiello, de 31 años, ingresó a Gran Hermano en la segunda tanda de participantes de esta Generación Dorada y rápidamente dejó ver su fuerte perfil, reconocida como influencer y con más de 200 mil seguidores en Instagram.

A su vez, trabaja en los medios, entre ellos para los streaming de DirecTV y DGO, y es estudiante de actuación. Con esta participación en el reality, se convirtió en la primera venezolana en participar en Gran Hermano en Argentina.

