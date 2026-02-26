La Capital | Zoom | Gran Hermano

Nicki Nicole reveló quién es su favorita en "Gran Hermano" y sorprendió por su elección

La cantante rosarina expresó su apoyo a una de las participantes de "Gran Hermano Generación Dorada"

26 de febrero 2026 · 14:27hs
"Gran Hermano Argentina" volvió a la pantalla de Telefe con una edición renovada que ya está dando que hablar. El reality arrancó con un equipo de 29 participantes entre los que hay actores, figuras de TikTok, futbolistas y exparticipantes de ediciones anteriores.

El lunes por la noche se presentó la primera tanda de participantes y el martes fue el turno de la segunda. Desde entonces, el programa se convirtió en tendencia en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a expresar quiénes son sus candidatos a ganar, sus favoritos y también los más criticados.

Una de las figuras que opinó públicamente fue la rosarina Nicki Nicole. La cantante compartió en sus redes que su participante favorita es “La Pincoya”, la concursante chilena que ya participó en otra edición del reality show.

Quién es la Pincoya

"Gran Hermano: Generación Dorada" sumó a una participante que ya es conocida por el público: “La Pincoya”. Su verdadero nombre es Jennifer Galvarini Torres, y la chilena ya tuvo experiencia en el reality en su país durante 2023. En aquella edición se convirtió en una de las favoritas del público y logró quedarse con el tercer puesto.

Ahora regresa a la casa, pero esta vez en la versión argentina. En su presentación expresó : “Soy de Chile, participé de Gran Hermano y cerré la puerta. He pensado molestarlos porque sé que está prohibido revolver la bombilla del mate y ahí nos vamos a agarrar. Me veo conviviendo bien si son ordenados. Si son sucios, voy a pelear”.

La relación de Nicki Nicole y la Pincoya

A través de sus redes sociales, Nicki Nicole expresó públicamente su apoyo a la Pincoya, actual participante de "Gran Hermano: Generación Dorada".

En una historia de Instagram, la cantante rosarina compartió una foto de la chilena y escribió: “¡Mi favorita! Todavía tengo su regalo”.

Ahora bien, la relación entre Nicki Nicole y Jennifer Galvarini Torres, conocida como La Pincoya, no es nueva. Durante la edición de "Gran Hermano Chile", la artista visitó la casa para brindar un show privado a los participantes. Fue en ese contexto cuando la concursante, que en ese momento aún seguía en competencia, le entregó un regalo que la rosarina aún conserva: una tradicional muñeca chilota de protección.

