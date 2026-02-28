Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newell's

Williams Barlasina se ocupará de defender el arco rojinegro contra Central, como hace cuatro años le tocó al juvenil Franco Herrera. Similitudes y diferencias

Es necesario retroceder hasta 2022 para encontrar un clásico rosarino en el que Newell's debió recurrir al arquero suplente. Aquella vez fue el juvenil Franco Herrera el que tuvo que hacerse cargo del puesto por la lesión de Ramiro Macagno. Hoy es Williams Barlasina, quien ingresó durante la última fecha, contra Estudiantes, por Gabriel Arias, reemplazado por una posible fractura de tobillo izquierdo.

No es comparable el presente de Barlasina con el que tenía Herrera a la hora de ocupar el arco de Newell's contra Central. Barlasina llegará al partido más esperado por los rosarinos con mayor experiencia. Herrera, apenas tenía un encuentro disputado. Los diferenció también la edad. El actual suplente atajará contra el club de Arroyito con 27 años. El santiagueño lo hizo con 18.

Comparten la situación de defender los tres palos en un clásico de manera imprevista. Es que si no hubiese sido por las ausencias de los titulares por lesiones, ambos hubieran permanecido en el banco.

"Conozco a Barlasina. No es una oportunidad más, sino que es la oportunidad", manifestó el flamante entrenador Frank Kudelka.

Barlasina, en el arco más goleado

Una chance, como manifestó el entrenador, que le demandará una exigencia grande. Por la realidad del equipo, el más goleado del torneo (14), y porque no ataja con frecuencia. Lleva cuatro meses y medio afuera. Estuvo contra Tigre (1-1) el 10 de octubre de 2025, por la convocatoria del titular, Juan Espínola, a la selección paraguaya. La misma razón que lo llevó al arco leproso el 17 de agosto, contra Defensa y Justicia (1-1).

Sus apariciones fueron esporádicas. Previo a los encuentros mencionados, Barlasina apareció desde el inicio contra Independiente Rivadavia (2-1), el 13 de julio de 2025, y Banfield (1-2), el 20 del mismo mes. A causa de la determinación de Keylor Navas de ausentarse porque pretendía irse del club del Parque.

Antes de que se vaya a préstamo Aldosivi (24 partidos en 2024), y luego de que fue cedido a Agropecuario (33 en 2022), ambos para competir en la Primera Nacional, Barlasina tuvo sus dos primeros partidos en Newell's y en la máxima categoría del fútbol argentino: en febrero de 2023 contra Claypole (1-1) por la Copa Argentina y en junio ante Audax Italiano (1-1) por la Copa Sudamericana.

Barlasina totaliza 7 partidos en Newell's, 6 desde el inicio y el restante, los minutos que jugó el miércoles pasado frente a Estudiantes.

Franco Herrera y un debut imprevisto

El debut de Herrera fue el 15 de abril de 2022. Suplente contra Patronato (0-0) por la baja de Felipe San Juan, con un cuadro febril, a los 40' entró por una lesión muscular de Macagno. Así se convirtió en el tercer arquero más joven en debutar en Newell's en la historia profesional.

No volvió a jugar hasta julio de 2022. Por un desgarro de Macagno, la dirigencia de Newell's analizó la posibilidad de pagar la repesca por Barlasina, para interrumpir antes el préstamo. No se avanzó y se decidió utilizar nuevamente a Herrera.

Mantuvo el arco sin goles contra Racing y luego fue el turno de la visita a Central en el Gigante. El juvenil no tuvo una reacción acertada tras un cabezazo de Alejo Véliz que se convirtió en el único gol del partido.

Los últimos partidos y la despedida

Continuó en el arco contra Defensa y Justicia (1-2), Atlético Tucumán (0-2) y Aldosivi (4-2), este último partido por la 2ª ronda de la Copa Argentina. La comisión directiva cambió de idea y contrató de urgencia a Lautaro Morales.

El arquero santiagueño dejó de ser convocado a la primera. Fue prestado a Barracas Central y San Martín de Tucumán, hasta que en 2025 se fue con el pase a Arsenal.

La exposición sin experiencia de un joven de 18 años a la primera división, y en especial a un clásico, fue mucho para Herrera. Barlasina tiene otro recorrido, para soportar el enfrentamiento del domingo con mayor conocimiento y trayectoria. Tendrá que demostrarlo y el equipo ayudarlo.