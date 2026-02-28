"En los clásicos no importa cómo viene cada uno, son partidos aparte"

Luca Regiardo, volante de Newell’s, y Jeremías Ledesma, arquero de Central, mostraron muchas coincidencias en la rueda de prensa de la Liga Profesional

Regiardo y Ledesma palpitaron el gran clásico del domingo y expresaron sus sensaciones en la previa.

Poco más de 20 minutos después de lo estipulado por la Liga Profesional, Luca Regiardo, joven volante de Newell’s, y Jeremías Ledesma, arquero de Central, expresaron ayer al mediodía sus sensaciones y brindaron con descontracturada naturalidad sus perspectivas de cara al clásico de este domingo . En un clima de cordialidad y buena convivencia, los dos destacaron la posibilidad de ser protagonistas y la trascendencia de poder jugar un duelo de estas características en una ciudad tan pasional, que respira fútbol, cuyos signos vitales laten alrededor de diferentes colores pero con la misma entrega, desmesura y arraigo sentimental.

Los dos, uno a los 19 años y otro a los 33, saben todo lo que estará en juego este domingo, a las 17, en el Coloso, por la 8ª fecha el Apertura, y desde esa plataforma confiaron sus análisis a pocas horas del pleito.

Regiardo señaló que “ estoy con muchas ganas, es un partido que uno siempre quiere jugar y espero que llegue el domingo. En los clásicos, no importa cómo viene cada equipo” . Y, enseguida, Ledesma se encargó de remarcar en el mismo que “l os clásicos son todos partidos aparte, sólo importa cómo te levantás ese día. Será un choque muy difícil para los dos, habrá folclore y trataremos de hacer todo de la mejor manera ”.

Productos de las inferiores de Newell's y Central

Los dos son productos surgidos de las inferiores de estos clubes y mostraron altura, serenidad y responsabilidad para declarar. No hubo dichos altisonantes y todo transcurrió con la idea de ayudar a conformar una previa más tranquila. Las tensiones internas en la entidad del Parque no se trasladaron a ese recinto.

Por Newell’s, estuvieron presentes el vicepresiente 2º Hernás Botta y el vocal Agustín Baclini, mientras que no hubo dirigentes de la institución auriazul.

El evento se desarrolló en el subsuelo del hotel Presidente, comenzó a las 13.50, y estuvo presente una gran cantidad de medios, sobre todo locales. Y los que estaban en vivo salieron al aire desde ahí.

Había cuatro filas de sillas, de un lado se ubicaron y realizaron preguntas los medios que cubren Central, y del otros lo que siguen Newell’s. Los dos futbolistas se sentaron en una larga mesa, con una pantalla de fondo.

Al principio, el presentador saludó y agradeció a todos los presentes, y antes de darle lugar a las palabras de los jugadores, pasaron un video sobre la plataforma lpfplay.

Regiardo: “Son todos partidos aparte”

Regiardo comentó que “no importa cómo viene cada equipo, son todos encuentros aparte”. Y sobre la llegada del nuevo técnico Frank Kudelka apuntó que “el tiempo fue poco, el jueves comenzó Frank, y todos queremos ser protagonistas y saldremos a buscar el partido. El encuentro no termina hasta que el árbitro lo decide y puede pasar cualquier cosa. Será muy importante la concentración hasta el final”.

En tanto, destacó que “no es la situación que pensamos a principios de año, es un compromiso enorme para todos estar acá”.

Regiardo, desde lo personal, precisó que “para mí es el partido más hermoso que se puede jugar, no se juega en ningún lado de la misma manera. Quiero disfrutar. Le digo a la gente que se quede tranquila, que seremos protagonistas”.

Luego, el volante, en un tono seguro a pesar de su juventud, confió que el clásico “se juega con el alma y el corazón. Nosotros estamos muy enfocados en el domingo y convencidos de lo que vamos a hacer”.

Ledesma: “Nadie quiere perder”

Ante los representantes de prensa, Conan expresó que “en la entrada en calor ya vas sintiendo la adrenalina, y luego dependerá el resultado de cómo pueden variar las sensaciones. Mi relación con el técnico Almirón es de respeto, como todos, yo soy su empleado. Tenemos que seguir trabajando con respeto y humildad”.

Y, sobre las chances de Marco Ruben, el guardameta advirtió que: “Sabemos lo que es y lo que representa para nosotros, que esté activo de nuevo. Una persona de 39 años que se mueve así, mete miedo”.

A su vez, el arquero dijo que “las sensaciones que nos atraviesan en este momento son un montón. Ansiedad, nerviosismo, la presión social que tiene este clásico, hay una carga emocional muy grande, aunque todos lo queremos jugar”.

En tanto, Ledesma afirmó que “queremos paz y que se tome con responsabilidad el folclore. La responsabilidad recae sobre los dos, porque ninguno quiere perder”.

Y, sobre la realidad en Central, resaltó que “se están haciendo muy bien las cosas, el hincha se acostumbró a que se hacen bien las cosas. El DT Almirón está enfocado en su trabajo, y quiere, como nosotros, lo mejor para Central”.

Que sea una fiesta en paz

Para finalizar, el arquero cerró la conferencia diciendo que “nos tenemos que preocupar por nosotros. Uno va creciendo, maduramos como futbolistas y personas, y aprendiendo a manejar los momentos de presión. Ojalá todo salga en paz, que todo sea una verdadera fiesta”.

Tras 20 minutos de conferencia, hubo tiempo para las fotos que se sacan en estas ocasiones. Regiardo y Ledesma se prestaron sin problemas, y la ciudad siguió adelante con su cuenta regresiva para el clásico, que ya tiene el foco ahí nomás, en el domingo en el Parque.