Sorpresivas salidas en "Gran Hermano": una renuncia y una retirada por salud

A pocos días del estreno, una participante dejó la casa por una situación personal y otra fue retirada por un problema de salud que encendió las alarmas

26 de febrero 2026 · 11:24hs
Dos participantes de Gran Hermano tucvieron que dejar la casa más famosa del país

Dos participantes de "Gran Hermano" tucvieron que dejar la casa más famosa del país

Esta semana comenzó el esperado show “Gran Hermano: Generación Dorada”, una nueva edición del reality que reúne a 28 participantes dispuestos a convivir en la casa más famosa del país y competir por el premio mayor. En dos tandas, influencers, actores, futbolistas y distintas figuras ingresaron al ciclo que conduce Santiago del Moro. Sin embargo, a tan solo dos días de su inauguración, la casa ya cuenta con 26 jugadores.

En las últimas horas se confirmó que una de las participantes, Daniela de Lucia, decidió presentar su renuncia tras enterarse de la muerte de su padre mientras transitaba sus primeras 48 horas de aislamiento. Por otro lado, Divina Gloria debió ser retirada del encierro debido a un problema de salud. Según trascendió, la decisión fue tomada por recomendación médica para priorizar su bienestar.

La renuncia de Daniela De LucÍa

La expanelista del programa A la tarde en América TV había ingresado en la primera tanda de participantes durante la noche inaugural de Gran Hermano. Sin embargo, en su segundo día de estadía en la casa, la producción debió darle la triste noticia de que su padre habia fallecido.

A través de sus redes sociales oficiales, el reality informó lo sucedido con un comunicado: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”.

En ese sentido, detallaron que la conductora fue informada y acompañada por el equipo de psicólogos y la producción del programa. Además, explicaron: “Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”.

image

Antes de dejar la casa más famosa del país, Daniela se despidió de sus compañeras de cuarto: “Bueno, chicas, compañeritas de cuarto, me voy”, les dijo a las hermanitas, a quienes les explicó el motivo de su salida. “Son cosas que pasan en la vida, es movimiento”, continuó, mientras se despedía de sus compañeras.

Luego reunió a todos los participantes en el living para comunicar su partida y dejar un mensaje:"Se merecen que les diga la verdad: falleció mi papá. Salgo por esa puerta y bueno, me voy. Y a vivir la vida, gente. Vivan su vida también. Disfruten mucho esto”.

Qué le pasó a Divina Gloria

La artista de 64 años, recordada por haber compartido escena en varias oportunidades con Alberto Olmedo, fue una de las participantes que ingresó en la primera noche de Gran Hermano. “Entrar en ‘Gran Hermano’ es lo que me faltaba hacer, una porno y un ‘Gran Hermano’”, dijo en su presentación.

Sin embargo, pocas horas después de la renuncia de Daniela De Lucía, se conoció que la actriz debió ser retirada momentáneamente de la casa por un problema de salud.

El conductor Santiago del Moro comunicó la noticia a través de su cuenta de Instagram: “Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores”.

image

En la emisión en vivo del miércoles, Del Moro explicó que la participante presentó un cuadro de hipertensión. Por este motivo, la producción decidió que se le realicen estudios y controles médicos. Además, detalló los pasos a seguir respecto a su continuidad en el reality: “Los profesionales que la están atendiendo informaron que debe permanecer en observación, porque le están haciendo estudios, y por tal motivo, hasta no contar con el diagnóstico médico y la firma del médico, no va a regresar a la competencia”.

Por el momento, la actriz permanece bajo observación médica y su regreso a la casa dependerá exclusivamente del parte oficial de los profesionales de la salud.

